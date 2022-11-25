«ВСУ с трех сторон, мы вчера от танка бегали» 4 25.11.2022, 9:13

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Оккупант в панике рассказал, что происходит на передовой под Кременной.

Российский оккупант пожаловался матери, что находится на передовой под Кременной и не может ничего сделать из-за наступления украинских защитников. Он признался, что пьет воду из лужи и хочет домой, но шансов вернуться живым мало.

Соответствующий аудиоперехват опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины. Захватчик заявил матери, что находится под Кременной, однако выдал, что это Донецкая область.

«Я на самом передке. Украинцы с трех сторон. Они вон в следующей лесополосе. Минометы работают, танки. Поперся туда, потому что приказали», – рассказал он.

Мать ответила ему нецензурной бранью и спросила, что им делать.

«Ничего. На нас пальцем показали и отправили сюда. Мы вчера от танка бегали. Кромсает все», – продолжил оккупант.

«И сколько ты там будешь, когда приедешь?» – спросила женщина.

«Не знаю, тут говорят, чтобы в отпуск пойти, 8 месяцев надо быть. Но тут сказали, либо без руки, либо без ноги, либо 200-м», – пожаловался вояка.

«Давай я тебя заберу?» – ответила мать.

«Сейчас через двадцать минут украинцы наступать будут. Да как ты меня заберешь? Мы тут с лужи пьем, у нас все мокрое, все протекает», – признался оккупант.

«Ты у меня один сын, один. Ну Вовка, ты зачем такое говоришь?» – начала плакать россиянка.

«Я три дня от танка бегаю. Ладно, мать», – снова пожаловался вояка. Мать предложила пойти в военкомат и попробовать его «спасти».

«Ну можешь попробовать. Я тут быть не хочу, я не воин, меня даже не обучали. От танка бегать. У меня даже нет печати, где я нахожусь, прикомандировали к какой-то пехоте», – сказал оккупант, добавив, что идет готовиться к наступлению ВСУ.

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