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Войска РФ сбежали с еще одного рубежа на левом берегу Днепра под Херсоном

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  • 25.11.2022, 9:20
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Войска РФ сбежали с еще одного рубежа на левом берегу Днепра под Херсоном

Перед бегством оккупанты забрали у местных жителей «Жигули» и «Москвичи».

Оккупанты уходят с левобережной части Днепра Херсонской области. Подразделения захватчиков оставили село Казачьи Лагеря возле Олешков.

По данным советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, в населенном пункте остались только несистемные патрули.

Перед бегством «вторая армия» забрала у местных жителей «Жигули», «Москвичи» и другие гражданские автомобили, которые не требуют большого и затратного технического ухода.

Село Казачьи Лагеря, которое находится примерно в 40 километрах к юго-востоку от Херсона, были захвачены российской армией 21 апреля.

Примечательно, что, отчитываясь об оккупации населенного пункта, пропаганда писала о водружении российского флага на здании местной администрации и состоянии мемориала в честь погибших в годы Второй мировой войны. О местных жителях и современных разрушениях села они не сообщали.

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