закрыть
25 ноября 2022, пятница, 11:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко боится удара от Путина и внедряет агентуру в российские ЧВК

5
  • 25.11.2022, 9:35
  • 13,574
Лукашенко боится удара от Путина и внедряет агентуру в российские ЧВК
фото: getty images

Рассказ пленного наемника.

Хотя Лукашенко и Путин демонстрируют полное единство и прекрасные отношения, на деле каждый из них пытается работать против «друга».

Так, Владимир Путин руками подконтрольной ему ЧВК «Вагнер» пытался устроить переворот в Беларуси летом 2020 года, а Комитет госбезопасности Республики Беларусь активно внедряет свою агентуру в частные военные компании – «Вагнер» и «Редут». Двое из таких агентов попали в плен к ВСУ.

Как именно это происходит, выяснили украинские спецслужбы, а «Телеграфу» удалось получить доступ к данным материалам.

Как признаются агенты, несмотря на внешне прекрасные отношения, на деле Александр Лукашенко прекратил доверять Владимиру Путину еще в 2017 году, когда российский диктатор попытался поднять для Беларуси цену на природный газ.

Уже тогда в двухсторонних отношениях наметился кризис, а белорусские спецслужбы начали прорабатывать возможности для внедрения своей агентуры в Вооруженные силы РФ и частные военные компании.

Случай к этому представился с началом российского вторжения в Украину 24 февраля.

Готовили две группы по 20 человек, принимали всех

Николай (имя изменено в целях безопасности – ред.) начал службу в элитных войсках ВС Беларуси – в одной из частей сил специальных операций (ССО) где и остался после срочной службы уже контрактником.

Позднее он начал сотрудничать со 2-м отделом КГБ, отвечающим за борьбу с терроризмом и ориентированным на работу против российских частных военных компаний.

С началом вторжения РФ в Украину 24 февраля белорусские спецслужбы увидели свой шанс для внедрения в российские ЧВК и в часть, в которой служил Николай, пришел приказ подготовить две группы по 20 человек.

«После интенсивных тренировок в середине лета наша группа в составе 10 человек после предварительного разговора нашего старшего по Телеграмму с вербовщиком ЧВК «Редут», прибыла на базу. Приняли без проблем, требований было всего два – возраст не ниже 18 лет и умение держать в руках автомат», — вспоминает Николай.

ЧВК «Редут» — за сирийским «Щитом»

Надо сказать, что хотя ЧВК «Редут» и не так известна, как «Вагнер», но в объектив самих российских СМИ попадала уже не раз, впервые это случилось еще в 2019 году. Тогда стало известно о гибели в Сирии трех бойцов данного ЧВК с позывными «Танкист», «Кайрат» и «Шаман».

Как писала тогда российская «Новая газета», все трое были членами ЧВК «Щит», созданной в 2018 году в подмосковном местечке Кубинки, рядом с базой 45-й бригады ВДВ РФ, а ее владельцами, теневыми или легальными, являются генералы из Минобороны России.

Формальной задачей «Щита» была охрана нескольких предприятий нефтегазовой сферы, принадлежащих россиянам в Сирии, а число боевиков составляло не более 300 человек. При этом трое ее бойцов несмотря на охранные функции были убиты в ходе минометного обстрела.

Впоследствии «Щит» сменил название на «Редут» и был переориентирован на подготовку российского вторжения в Украину.

Как писала российская «Медуза», еще в конце декабря-начале января бойцы «Редута» начали направляться на Донбасс с целью подготовки будущей атаки оккупантов. Так, боец с позывным «Абрикос» рассказал журналистам, что их группа разведывала позиции ВСУ в районе Станицы Луганской. А вот никакого распиаренного «Вагнера» на Донбассе тогда не было, их место заняли как раз бойцы «Редута».

Как утверждали источники «Медузы», теперь «Редут» — это компания ГУР МО РФ, то есть военной разведки и получает задачи и снабжение именно от российских военных.

В ходе боевых действий в Украине «Редут» понес большие потери и к первоначальным отрядам вроде «Илимовцы», «Волки», «Хулиганы», «Топоры», «Морпехи», добавлялось множество новых, которые формировали в страшной спешке. Очевидно поэтому группа Николая так легко влилась в состав ЧВК.

Что агенты КГБ делали в российских ЧВК

И Николай, и второй агент, попавший в плен к ВСУ, говорят, что их задачей во время службы в ЧВК должна была быть разведка мест расположения военной техники, арсеналов и рембаз ВС РФ, мест расположения средств ПВО, личные характеристики командиров и настроения рядового состава. Словом, агентуру интересовала любая информация о состоянии российской армии, которую затем можно было использовать в некоей подрывной деятельности против РФ.

Как вспоминает один из агентов, он даже принял участие в одной пропагандистской акции россиян.

«Взяли наш вышедший из строя БТР, перекрасили в украинские цвета и на камеру сожгли как якобы уничтоженную в бою технику врага. Видео передали для дальнейшего распространения, и так было не раз, фактически всю свою поврежденную технику уничтожали как вражескую», — вспоминает белорусский агент.

Переданную информацию оба агента должны были передавать по известным им каналам связи своему связному, живущему в РФ и известному им под позывным «Купол-3», а уже оттуда она должна была поступать в КГБ Беларуси.

Домой возврата нет — убьют

При этом каждый из порядка 20 агентов, внедренных в российские ЧВК, в прямом смысле этого слова рискует жизнью. По словам Николая, ему известны несколько случаев, когда агентов раскрывали и убивали без всякого суда и следствия, не привлекая никакой контрразведки.

«Одного поймали на ПУСе (полевой узел связи — ред) четвертого отряда «Редута», когда он пытался передать данные, и тут же убили. Мне он был известен под позывным «Коллега», — утверждает Николай.

Как говорит он сам, каждый из белорусских агентов находится в смертельной опасности и будут немедленно убиты в случае провала, а КГБ Беларуси от своей агентуры немедленно откажется. Если же Николай вернется домой как военнопленный, пусть даже из ЧВК, его убьют как свидетеля.

О том, как это умеют делать в российских ЧВК говорит история Евгения Нужина.

Судя по перечню задач поставленной перед агентурой – сбор данных о состоянии ВС РФ, Лукашенко всерьез опасается, что «поставил» не на того игрока и боится проиграть, для чего пытается выяснить реальное состояние ВС РФ. Что он будет делать с этими данными – вопрос.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин прорабатывает план замены Лукашенко
Путин прорабатывает план замены Лукашенко Леонид Невзлин
Армия майданная против армии колхозной
Армия майданная против армии колхозной Юрий Бутусов
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко «Ник и Майк»
Тревожный чемоданчик холуя
Тревожный чемоданчик холуя Артем Черников