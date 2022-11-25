Лукашенко боится удара от Путина и внедряет агентуру в российские ЧВК 5 25.11.2022, 9:35

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фото: getty images

Рассказ пленного наемника.

Хотя Лукашенко и Путин демонстрируют полное единство и прекрасные отношения, на деле каждый из них пытается работать против «друга».

Так, Владимир Путин руками подконтрольной ему ЧВК «Вагнер» пытался устроить переворот в Беларуси летом 2020 года, а Комитет госбезопасности Республики Беларусь активно внедряет свою агентуру в частные военные компании – «Вагнер» и «Редут». Двое из таких агентов попали в плен к ВСУ.

Как именно это происходит, выяснили украинские спецслужбы, а «Телеграфу» удалось получить доступ к данным материалам.

Как признаются агенты, несмотря на внешне прекрасные отношения, на деле Александр Лукашенко прекратил доверять Владимиру Путину еще в 2017 году, когда российский диктатор попытался поднять для Беларуси цену на природный газ.

Уже тогда в двухсторонних отношениях наметился кризис, а белорусские спецслужбы начали прорабатывать возможности для внедрения своей агентуры в Вооруженные силы РФ и частные военные компании.

Случай к этому представился с началом российского вторжения в Украину 24 февраля.

Готовили две группы по 20 человек, принимали всех

Николай (имя изменено в целях безопасности – ред.) начал службу в элитных войсках ВС Беларуси – в одной из частей сил специальных операций (ССО) где и остался после срочной службы уже контрактником.

Позднее он начал сотрудничать со 2-м отделом КГБ, отвечающим за борьбу с терроризмом и ориентированным на работу против российских частных военных компаний.

С началом вторжения РФ в Украину 24 февраля белорусские спецслужбы увидели свой шанс для внедрения в российские ЧВК и в часть, в которой служил Николай, пришел приказ подготовить две группы по 20 человек.

«После интенсивных тренировок в середине лета наша группа в составе 10 человек после предварительного разговора нашего старшего по Телеграмму с вербовщиком ЧВК «Редут», прибыла на базу. Приняли без проблем, требований было всего два – возраст не ниже 18 лет и умение держать в руках автомат», — вспоминает Николай.

ЧВК «Редут» — за сирийским «Щитом»

Надо сказать, что хотя ЧВК «Редут» и не так известна, как «Вагнер», но в объектив самих российских СМИ попадала уже не раз, впервые это случилось еще в 2019 году. Тогда стало известно о гибели в Сирии трех бойцов данного ЧВК с позывными «Танкист», «Кайрат» и «Шаман».

Как писала тогда российская «Новая газета», все трое были членами ЧВК «Щит», созданной в 2018 году в подмосковном местечке Кубинки, рядом с базой 45-й бригады ВДВ РФ, а ее владельцами, теневыми или легальными, являются генералы из Минобороны России.

Формальной задачей «Щита» была охрана нескольких предприятий нефтегазовой сферы, принадлежащих россиянам в Сирии, а число боевиков составляло не более 300 человек. При этом трое ее бойцов несмотря на охранные функции были убиты в ходе минометного обстрела.

Впоследствии «Щит» сменил название на «Редут» и был переориентирован на подготовку российского вторжения в Украину.

Как писала российская «Медуза», еще в конце декабря-начале января бойцы «Редута» начали направляться на Донбасс с целью подготовки будущей атаки оккупантов. Так, боец с позывным «Абрикос» рассказал журналистам, что их группа разведывала позиции ВСУ в районе Станицы Луганской. А вот никакого распиаренного «Вагнера» на Донбассе тогда не было, их место заняли как раз бойцы «Редута».

Как утверждали источники «Медузы», теперь «Редут» — это компания ГУР МО РФ, то есть военной разведки и получает задачи и снабжение именно от российских военных.

В ходе боевых действий в Украине «Редут» понес большие потери и к первоначальным отрядам вроде «Илимовцы», «Волки», «Хулиганы», «Топоры», «Морпехи», добавлялось множество новых, которые формировали в страшной спешке. Очевидно поэтому группа Николая так легко влилась в состав ЧВК.

Что агенты КГБ делали в российских ЧВК

И Николай, и второй агент, попавший в плен к ВСУ, говорят, что их задачей во время службы в ЧВК должна была быть разведка мест расположения военной техники, арсеналов и рембаз ВС РФ, мест расположения средств ПВО, личные характеристики командиров и настроения рядового состава. Словом, агентуру интересовала любая информация о состоянии российской армии, которую затем можно было использовать в некоей подрывной деятельности против РФ.

Как вспоминает один из агентов, он даже принял участие в одной пропагандистской акции россиян.

«Взяли наш вышедший из строя БТР, перекрасили в украинские цвета и на камеру сожгли как якобы уничтоженную в бою технику врага. Видео передали для дальнейшего распространения, и так было не раз, фактически всю свою поврежденную технику уничтожали как вражескую», — вспоминает белорусский агент.

Переданную информацию оба агента должны были передавать по известным им каналам связи своему связному, живущему в РФ и известному им под позывным «Купол-3», а уже оттуда она должна была поступать в КГБ Беларуси.

Домой возврата нет — убьют

При этом каждый из порядка 20 агентов, внедренных в российские ЧВК, в прямом смысле этого слова рискует жизнью. По словам Николая, ему известны несколько случаев, когда агентов раскрывали и убивали без всякого суда и следствия, не привлекая никакой контрразведки.

«Одного поймали на ПУСе (полевой узел связи — ред) четвертого отряда «Редута», когда он пытался передать данные, и тут же убили. Мне он был известен под позывным «Коллега», — утверждает Николай.

Как говорит он сам, каждый из белорусских агентов находится в смертельной опасности и будут немедленно убиты в случае провала, а КГБ Беларуси от своей агентуры немедленно откажется. Если же Николай вернется домой как военнопленный, пусть даже из ЧВК, его убьют как свидетеля.

О том, как это умеют делать в российских ЧВК говорит история Евгения Нужина.

Судя по перечню задач поставленной перед агентурой – сбор данных о состоянии ВС РФ, Лукашенко всерьез опасается, что «поставил» не на того игрока и боится проиграть, для чего пытается выяснить реальное состояние ВС РФ. Что он будет делать с этими данными – вопрос.

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