В России министр ушла в отставку из-за сына, съевшего лягушку 14 25.11.2022, 9:42

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Кристина Майнина

Скандальный инцидент произошел в Чувашии.

Глава Минцифры Чувашии (РФ) Кристина Майнина подала в отставку, сообщила она сама в своем телеграм-канале. Накануне ее сын, школьник, опубликовал видео, на котором откусил голову лягушке.

«Я приняла решение уйти с поста министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики. Волна негатива, которая поднялась в рядах общественности, не должна нанести вред репутации правительства региона», — написала бывший министр.

Майнину вызвали в полицию из-за видео ее сына Р., писала Baza. По данным канала, сын бывшего министра выложил пост, в котором пообещал «скоро кое-что сделать». Одноклассники сочли, что это может быть угрозой. Сын министра также рассказал, что попытался намазать лицо кровью, и выложил несколько видео, на которых он ест сырое мясо и откусывает голову лягушке.

Одна из его одноклассниц рассказала о видео своей матери. На следующий день она обратилась к правоохранителям, которые позже пришли к Майнину с обысками. У школьника изъяли кружку со свастикой, вилку и ложку с нацистскими символами, а также книгу политика и писателя Эдуарда Лимонова.

По словам Майниной, странное поведение ее сына объясняется желанием привлечь внимание. Она заверила всех, кого напугало его странное поведение, что это было сделано без злого умысла. Майнина добавила, что ее семья взаимодействует с правоохранительными органами, а психологи ведут разъяснительную работу. Она попросила воздержаться от травли Р., поскольку «нам сейчас действительно непросто».

Глава Чувашии Олег Никалаев поддержал решение своей коллеги.

«Разделяю и принимаю решение о добровольной отставке Кристины Андреевны Майниной с должности главы минцифры Чувашии», — написал губернатор региона. Он отметил, что для правительства это потеря «высококвалифицированного специалиста в своем деле». Принимая решение уйти, Майнина «руководствовалась целями сохранения репутации команды правительства Чувашии» и «желанием уделить больше внимания сыну и семье», добавил Николаев.

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