Депутат Бундестага Робин Вагенер написал открытое письмо Дарье Лосик 2 25.11.2022, 9:49

1,024

Робин Вагенер

Беларуси нужны такие смелые люди.

Депутат немецкого Бундестага Робин Вагенер написал открытое письмо белорусской политзаключенной Дарье Лосик, сообщает «Весна».

«Я от всей души хотел бы, чтобы тебя лично миновала эта несправедливость и чтобы ты, оставаясь рядом с Павлиной (дочь политзаключенных Дарьи Лосик и Игоря Лосика — ред.), продолжала бороться за освобождение Игоря. Твоя непоколебимая мужество и твоя несокрушимая воля на протяжении всего этого времени глубоко трогали меня и производили на меня глубокое впечатление. Мне хотелось бы, чтобы ты знала, что я не забыл и не забуду никогда ни Игоря, ни тебя, ни Павлину.

Мое благоговение и благодарность, моя солидарность и поддержка вашей неустанной приверженности демократии и правам человека являются неизменными — и они останутся таковыми. Павлине нужны родители. Беларуси нужны такие смелые демократы, как вы с Игорем. Европе нужна демократическая Беларусь.

От всей души, дорогая Дарья, желаю тебе всех сил, необходимых для наступающего времени. Я твердо стою на твоей и вашей стороне. Мы никогда не прекратим выступать за вашу свободу», — написал политик.

Напомним, Дарью Лосик задержали 18 октября. После трех дней задержания она не вышла на свободу. Провластные каналы сообщали о возбуждении уголовного дела против нее. Сейчас на Дарью Лосик оказывают давление в СИЗО.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».