В Беларуси повышают подоходный налог: кого это коснется 3 25.11.2022, 9:56

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Новшества начнут действовать с 2023 года.

Чиновники хотят в 2023 году поднять подоходный налог для некоторых физлиц. Повышение предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс, пишет zerkalo.io.

Для кого из физлиц намерены повысить подоходный налог

В 2023 году чиновники хотят поднять налог на превышение расходов над доходами — до 26%. Сейчас этот сбор, который взимают с суммы превышения, составляет 20%. В последний раз его повышали с начала этого года, до этого налог был на уровне 16%.

С 20% до 26% также намерены поднять подоходный налог за зарплаты «в конвертах». Сбор в 26% также хотят установить для тех, кто в специальной компьютерной кассовой системе зарегистрирует доход от выигрыша (возвращенных несыгравших ставок), если при этом фактически выплаты выигрыша не было. Сейчас этот налог составляет 20%.

Напомним, с июля 2017 года налоговики могут сопоставлять суммы расходов и доходов физлица как за 10 последних полных календарных лет, так и за истекший период нынешнего года. При этом у них должна быть информация о превышении стоимости имущества и расходов над доходами, которые поступили из законных источников, на сумму не меньше 500 базовых величин (сейчас это 16 000 рублей). Здесь есть важный момент: такое превышение может «набежать» за несколько лет в общей сложности, и это может стать поводом для проверки налоговой.

Какие налоги хотят поднять для тех, кто занимается предпринимательством

Подоходный налог в 26% также хотят ввести для физлиц, которые занимаются предпринимательством без госрегистрации или незаконной деятельностью как ИП.

Также чиновники намерены поднять ставку подоходного налога с физлиц в отношении доходов, который получают ИП, нотариусы от осуществления соответствующей деятельности. Сейчас этот сбор составляет 16%, его хотят повысить до 20%.

Уточним, что эти возможные налоговые изменения еще не приняты. При этом утвержденный окончательный вариант правок чиновников в Налоговый кодекс может отличаться от предварительных версий правок в этот документ.

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