закрыть
25 ноября 2022, пятница, 11:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси повышают подоходный налог: кого это коснется

3
  • 25.11.2022, 9:56
  • 7,008
В Беларуси повышают подоходный налог: кого это коснется

Новшества начнут действовать с 2023 года.

Чиновники хотят в 2023 году поднять подоходный налог для некоторых физлиц. Повышение предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс, пишет zerkalo.io.

Для кого из физлиц намерены повысить подоходный налог

В 2023 году чиновники хотят поднять налог на превышение расходов над доходами — до 26%. Сейчас этот сбор, который взимают с суммы превышения, составляет 20%. В последний раз его повышали с начала этого года, до этого налог был на уровне 16%.

С 20% до 26% также намерены поднять подоходный налог за зарплаты «в конвертах». Сбор в 26% также хотят установить для тех, кто в специальной компьютерной кассовой системе зарегистрирует доход от выигрыша (возвращенных несыгравших ставок), если при этом фактически выплаты выигрыша не было. Сейчас этот налог составляет 20%.

Напомним, с июля 2017 года налоговики могут сопоставлять суммы расходов и доходов физлица как за 10 последних полных календарных лет, так и за истекший период нынешнего года. При этом у них должна быть информация о превышении стоимости имущества и расходов над доходами, которые поступили из законных источников, на сумму не меньше 500 базовых величин (сейчас это 16 000 рублей). Здесь есть важный момент: такое превышение может «набежать» за несколько лет в общей сложности, и это может стать поводом для проверки налоговой.

Какие налоги хотят поднять для тех, кто занимается предпринимательством

Подоходный налог в 26% также хотят ввести для физлиц, которые занимаются предпринимательством без госрегистрации или незаконной деятельностью как ИП.

Также чиновники намерены поднять ставку подоходного налога с физлиц в отношении доходов, который получают ИП, нотариусы от осуществления соответствующей деятельности. Сейчас этот сбор составляет 16%, его хотят повысить до 20%.

Уточним, что эти возможные налоговые изменения еще не приняты. При этом утвержденный окончательный вариант правок чиновников в Налоговый кодекс может отличаться от предварительных версий правок в этот документ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин прорабатывает план замены Лукашенко
Путин прорабатывает план замены Лукашенко Леонид Невзлин
Армия майданная против армии колхозной
Армия майданная против армии колхозной Юрий Бутусов
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко «Ник и Майк»
Тревожный чемоданчик холуя
Тревожный чемоданчик холуя Артем Черников