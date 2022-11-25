«Каждую ночь ликвидировали по 10 оккупантов» 25.11.2022, 10:17

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фото: cnn

Херсонские партизаны рассказали, как «охотились» на российских военных.

После того, как 2 марта Россия захватила Херсон, город с населением 290 000 человек до вторжения, местные жители ясно выразили свое мнение, выйдя на главную площадь для ежедневных акций протеста под сине-желтым флагом Украины. Но единственная областная столица, которую оккупанты смогли занять, была для Кремля важным символом и несогласие там не могло быть допущено.

Протестующих российские военные встретили слезоточивым газом и выстрелами, организаторов и наиболее откровенных жителей арестовали или подвергли пыткам. Но когда мирные демонстрации не сработали, херсонцы обратились к сопротивлению, а простые граждане начали действовать самостоятельно. Одним из многих партизан были Арчи и Игорь, которые в комментарии CNN рассказал, как они охотились на захватчиков.

«Двое российских солдат шли по улице Херсона весенним вечером в начале марта, всего через несколько дней после захвата город. Температура в ту ночь все еще была ниже нуля, а электричество отключено, и город оставался в полной темноте, когда солдаты возвращались в лагерь после нескольких напитков. Когда один споткнулся, другой остановился, чтобы справить нужду на обочине тротуара. Внезапно ему глубоко в правую сторону шеи вонзился нож. Он упал на траву. Через несколько мгновений та же участь постигла и второго солдата, пьяного и ничего не подозревающего», – описали журналисты историю от Арчи.

фото: cnn

Боец украинского сопротивления признался, что сам «сразу прикончил» первого оккупанта, а затем «догнал второго и убил его на месте». По его словам, в тот момент он двигался на чистом инстинкте.

«Я увидел орков в форме и подумал, а почему бы и нет? Не было ни людей, ни света, и я воспользовался моментом», – добавил Арчи, используя уничижительный термин для российских военных.

Отмечается, что этот 20-летний парень – тренированный боец смешанных единоборств, с проворными ногами и острыми рефлексами, который раньше всегда носил с собой нож для самообороны, но никогда никого не убивал. Журналисты CNN в материале называют украинца позывным, чтобы защитить его личность.

фото: cnn

«Адреналин сыграл свою роль. У меня не было ни страха, ни времени подумать. Первые несколько дней мне было очень плохо, но потом я понял, что они были моими врагами. Они пришли ко мне домой, чтобы забрать его у меня», – рассказал он свои переживания.

По данным издания, информация Арчи была подтверждена украинскими военными и источниками в разведке, которые поддерживали связь с ним и другими партизанами.

«Я был не единственным в Херсоне. Умных партизан было много. Каждую ночь убивали не менее 10 россиян», – подчеркнул Арчи

По его словам, первоначально этой одиночные операции, а далее жители-единомышленники начали объединяться в группы, координируя свои действия с украинскими военными и разведкой за пределами города.

«У меня есть друг, с которым мы ездили по городу, выискивая скопления российских солдат. Мы проверили маршруты их патрулирования, а затем передали всю информацию парням на передовой, и они знали, кому передать дальше», – отметил он.

фото: cnn

Целями убийства были не только российские солдаты. За восемь месяцев оккупации мишенями стали несколько назначенных войсками РФ правительственных «чиновников». Их лица были напечатаны на плакатах, расклеенных по всему городу, обещая возмездие за сотрудничество с Кремлем в психологической войне, продолжавшейся на протяжении всей оккупации.

Многие из этих обещаний партизанами были выполнены: некоторых из коллаборантов застрелили, а других подорвали в их автомобилях во время инцидентов, которые пророссийские местные власти назвали «террористическими атаками».

Арчи оккупанты арестовали 9 мая – после участия в параде ко дню победы во Второй мировой войне. На российское торжество парень вышел с желто-синей лентой на футболке.

По словам Арчи, его доставили в местный следственный изолятор, который подчинялся Федеральной службе безопасности (ФСБ) России и использовался для пыток украинских солдат, сотрудников разведки и партизан.

«Они били меня, пытали током, пинали ногами и дубинками. Не могу сказать, что меня морили голодом, но еды особо не давали. Ничего хорошего там не произошло», – вспомнил он.

Ему посчастливилось быть отпущенным через девять дней после того, как его заставили записать видео, в котором говорилось, что он «согласился работать» с оккупантами. Его версия о том, что произошло в учреждении, была подтверждена украинскими военными источниками и другими задержанными.

Но многие другие так и не ушли, по словам Арчи и других бойцов сопротивления, а также военных и источников в украинской разведке.

Игорь, который попросил CNN не называть его фамилию для его защиты, также содержался в этом учреждении.

фото: cnn

«Меня продержали здесь 11 дней, и все это время я слышал крики из подвала. Людей пытали, били палками по рукам и ногам, кнутами для скота, даже подключали к батареям и били током или водой», – рассказал 29-летний мужчина.

Его поймали на транспортировке оружия и он говорит, что «к счастью», только избили.

«Я приехал после того времени, когда здесь людей забивали до смерти. Мне били электрошокером по ногам, используя это как приветствие. Один из них спросил, за что меня привезли, и еще двое стали бить меня по ребрам», – вспомнил украинец.

Своим задержанием Игорь смог скрыть, что он был участником херсонского сопротивления и занимался не только перевозкой оружия. По его словам, он также поставлял разведданные украинским военным – такая деятельность могла бы повлечь за собой гораздо более жестокое наказание со стороны оккупантов.

«Если мы что-то находили, видели, то фотографировали или снимали видео, отправляли украинским силам, а потом они решали, наносить удар или нет», – объясняет он.

Среди координат, которые Игорь сообщил украинским военным, есть склад в Херсоне, где российские военные жили и держали от 20 до 30 единиц техники, бронетранспортеры, бронетранспортеры.

фото: cnn

Уходящие российские войска быстро разрушили то, что осталось от ценных интерьеров, но на разрушенном здании остались следы сильного удара. Большая часть крыши обрушилась, стены разрушены, а битое стекло до сих пор покрывает часть пола. Конструкция осталась на месте, но местами ее металл был поврежден взрывом.

Игорь использовал приложение для обмена сообщениями Telegram, чтобы сообщить координаты здания своему военному куратору, которого он называл «Дымом». Вместе с информацией он прислал видео, которое тайно записал.

«Я включил камеру, направил ее на здание, а затем просто пошел и разговаривал по телефону, пока камера снимала. После этого я, конечно, удалил видео, потому что, если бы меня где-то остановили и проверили мои файлы, были бы вопросы…» – объяснил он.

Херсонец прислал информацию в середине сентября, и уже через сутки объект был обстрелян украинской артиллерией.

«По оценкам США и НАТО, когда Россия начала вторжение в Украину, Кремль ожидал, что ее войска будут встречены как спасители с распростертыми объятиями. Реальность не оправдала ожиданий не только на территориях, где войска Москвы были отброшены, но и на тех, которые удалось захватить. Удар по складу, с которым помог Игорь, – один из многих, организованных украинскими партизанами в Херсоне, которые неустанно работают и находятся под угрозой срыва действий русских в городе», – пишет CNN.

Через восемь месяцев после того, как Россия оккупировала Херсон, теперь он снова в руках украинцев, а армия РФ отстает, вынуждена отступить с западного берега Днепра.

фото: cnn

Но, несмотря на победу здесь, Украина продолжает почти ежедневно сталкиваться с разрушительными ракетными ударами практически везде, в то время как российские войска продолжают наступление на востоке.

Так, оглядываясь назад, Игорь, отец трехмесячной дочери, говорит, что ему повезло, что его не поймали. «Это было несложно, но опасно. Если бы они поймали меня на съемках такого, они бы взяли меня и, вероятно, не позволили бы мне выйти живым», – подытожил участник херсонского движения сопротивления.

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