Леонид Судаленко узнал в колонии о своем «счастливом» номере 1 25.11.2022, 10:25

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Леонид Судаленко

Лукашисты продолжают давить на лауреата премии «Хартии-97».

Как сообщает издание «Штодзень», правозащитник Леонид Судаленко узнал в колонии о включении его в список лиц, причастных к экстремистской деятельности, в котором он оказался с подачи МВД. Об этом правозащитнику сообщили в письме с воли.

«Я ему написала про эту новость и про его «счастливый» номер 607 в так называемом списке экстремистов. Он воспринял это как ожидаемое, но попросил закон и основания включения в список», – сообщает его жена Оксана.

По информации родственников, на Леонида постоянно продолжают давить.

«Письма не отдают. Разве что мои письма до него доходят 1 раз в месяц. Его с сентября сделали «нарушителем» со всеми последствиями (лишение краткосрочного свидания, лишение права на покупки в магазине). Одним словом, воспитывают. Леонид продолжает писать жалобы по своему делу, поскольку всплыли определенные обстоятельства, но все это безуспешно при нынешней власти», – говорит жена.

Леонид Судаленко – политзаключенный, руководитель Гомельского отделения Правозащитного центра «Весна», лауреат премии «Хартии-97» и премии «Свобода – Равенство – Братство» Французской Республики.

Приговорен лукашистами к трем годам лишения свободы в колонии в условиях общего режима.

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