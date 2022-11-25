«Медуза»: В Кремле вспыхнул конфликт между силовиками и главой управления администрации Путина 25.11.2022, 10:40

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Куратор президентской кампании 2024 года уходит в отставку.

Один из чиновников Кремля, который должен был курировать президентскую кампании 2024 года в РФ, уходит в отставку. Одной из причин «Медуза» называет то, что силовики недовольны организацией псевдореферендумов на захваченных территориях Украины.

По данным СМИ, речь идет о главе управления администрации российского диктатора Владимира Путина по обеспечению дел Госсовета Александре Харичеве, именно он курирует все российские выборы.

Два собеседника российского издания заявили, что чиновник покинет свой пост «по состоянию здоровья», а третий заявил, что это не единственная причина.

На отставке Харичева настаивают высокопоставленные силовики, у которых «возникли претензии» к организации «референдумов» о «присоединении к России» захваченных российскими оккупантами украинских территорий.

«Пока [Харичев и другие сотрудники АП] занимались внутренними выборами, силовики в эти дела особо не лезли: проводят и проводят. На референдумах все варились в одном котле: чиновники АП, политтехнологи, «конторские“ [сотрудники ФСБ], военные. Силовики малость ****** [удивились] от того, как на кампаниях тратятся деньги. Пошли жалобы, требования разобраться», — рассказал источник.

Он добавил, что силовиков поразили «масштабы трат».

Среди возможных преемников Харичева на должность куратора выборов в Кремле называют главу департамента Росатома по работе с регионами Андрея Полосина. В случае его назначения Полосин станет непосредственным куратором президентской кампании 2024 года.

Отмечается, что кампания Путина может быть построена на «антизападной» риторике, но ее конкретные послания во многом будут зависеть от ситуации на фронте в Украине.

В конце октября Медуза сообщала, что в администрации российского диктатора Владимира Путина начали готовиться к выборам президента 2024 года и уже проводят совещания.

Сообщалось также, что на фоне поражений в Украине Путин перебросил в Москву подразделения элитных российских военных, опасаясь отстранения от власти.

С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

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