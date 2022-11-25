В Китае археологи обнаружили в реке уникальный корабль 25.11.2022, 10:44

Ученые считают, что возраст артефакта - свыше 150 лет.

Археологи частенько находят ценные артефакты. Это могут быть целые сокровища, музыкальные инструменты и т.д. Иногда это и гораздо более весомые находки.

Одними из таких есть судна. Именно в Китае недавно нашли затонувший корабль – пишет издание Sixth Tone (перевод - «Фокус»).

Он имеет возраст более ста лет. Остатки корабля нашли в устье реки Янцзы – самой длинной и полноводной в Евразии. Лишь спустя столетие их смогли поднять, чтобы пополнить клад нации культурными реликвиями.

Судно больше известно под номером 2. Оно увидело поверхность утром в понедельник в районе шанхайского острова Хэнша. СМИ пишут, что судно находилось под водой около 150 лет. Кроме того, оно является самым большим и лучше всего сберегающим в своем роде в Китае.

Обнаружили эту находку еще в 2015 году. Тогда археологи обнаружили деревянный корабль на глубине 5,5 метров. Однако высокотехнологичный проект поднятия судна со дна реки был запущен только в этом году.

В ходе работ археологи выяснили, что конструкция почти длину чуть больше 38 метров в длину. В то же время, ширина корабля – 9,9 м. К тому же исследователи обнаружили, что десятки кабин были в почти неповрежденном состоянии.

Археологи говорят, что относится к периоду правления династии Цин – 1644–1911 годах. Оно существовало при императоре Тунчжи. Предполагают, что корабль использовали как баржу для транспортировки по реке разнообразных продуктов.

Уже в пятницу находку будет доставлен в один из районов для дальнейшего анализа. Место находки также планируют превратить в музей кораблекрушения. Это должно произойти в рамках программы защиты культурных реликвий.

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