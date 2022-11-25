«Груши подорожали почти на 86%» 25.11.2022, 10:46

Как изменились цены на овощи и фрукты за год на региональном рынке.

Мониторинг цен intex-press.by проводит на городском рынке Барановичей еженедельно. Подходит к концу осень, и журналисты решили посмотреть, сколько стоили овощи и фрукты в прошлом году и сейчас.

Больше всего подорожали груши

У журналистов есть данные за 25 ноября 2021 года и 24 ноября 2022-го. Сравнивая цифры, видно, что почти все из нашего списка ушло в плюс. Особенно показательна картина, если пересчитать в процентах.

Самыми «потяжелевшими» оказались груши – плюс 85,7% за год. На втором месте – перец (+62,5%), на третьем – мандарины (+50%).

Что подешевело

Есть в списке и товары, цена на которые за год снизилась. Это капуста (минус 58%) и картофель (минус 33%).

Цена на капусту 25 ноября 2021 года составляла 1,2 рубля за килограмм, 24 ноября текущего года за кило этого овоща просили от 50 копеек.

Цена на картофель в ноябре 2021-го была 1,2 рубля, сейчас – 80 копеек.

Сравнение цен на овощи и фрукты на барановичском рынке, за кг

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