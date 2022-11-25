Украинские нацгвардейцы меткими выстрелами уничтожили склад боеприпасов РФ
- 25.11.2022, 10:48
Также была уничтожена техника и живая сила противника.
На Луганщине бойцы 8-го полка Нацгвардии им. Богуна разгромили склад боеприпасов и автомобильную технику оккупантов.
Видео опубликовали на странице в Facebook Национальной гвардии Украины.
Отмечается, что уничтожить вражескую технику удалось благодаря совместной работе артиллерии и аэроразведки.
«Работа аэроразведчиков очень важна на поле боя. Благодаря их мастерству, было обнаружено и уничтожено автомобильную технику, склад с БК и живую силу противника», — говорится в сообщении.