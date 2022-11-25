Глава МИД Британии впервые прибыл в Киев 1 25.11.2022, 11:12

Политик анонсировал новый пакет помощи Украине.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли впервые прибыл в Украину. Он проведет в Киеве ряд встреч.

Об этом сообщает BBC.

Глава МИД прибыл в Киев в четверг, 24 ноября. Клеверли сегодня встретится с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским.

Кроме того, министр анонсировал новый пакет помощи Украине. Британия предоставит Украине 24 карета скорой помощи, 11 машин экстренной помощи, учитывая 6 бронированных авто.

Также Украина получит 3 млн фунтов стерлингов для восстановления инфраструктуры, в том числе школ и приютов, разрушенных с начала войны. Также средства Британии будут направлены на поддержку жертв сексуальных насилий, пострадавших во время вторжения РФ.

«Слова не удержат свет этой зимой. Слова не защитят от российских ракет. Великобритания не просто говорит об Украине, мы оказываем конкретную поддержку для защиты Украины», - написал британский министр в своем Twitter.

Напомним, что Клеверли прибыл в Украину после недавнего визита премьер-министра Британии Риши Сунака. Визит главы британского МИД проводится с высоким уровнем безопасности.

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