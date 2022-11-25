Политзаключенному Ивану Зенько добавили еще год колонии 1 25.11.2022, 11:15

Иван Зенько

За два года пребывания за решеткой его судили уже трижды.

В суде Шкловского района 9 ноября осудили 40-летнего политзаключенного Ивана Зенько по ч. 1 ст. 411 Уголовного кодекса («Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения»). Судья Александр Тараканов присудил Ивану в дополнение к пяти годам заключения еще один год в колонии. Это уже третий суд над Иваном за два года пребывания за решеткой. Сейчас политзаключенный ждёт рассмотрения апелляционной жалобы в могилевской тюрьме № 4. «Весна» рассказывает о преследовании политзаключенного Ивана Зенько.

Уголовные дела за события 2020 года

Минчанина Ивана Зенько задержали 20 октября 2020 года. В марте прошлого года Зенько судили с Евгением Боровским, Алексеем Драбой и Владимиром Кацкелем. Их обвиняли сразу по трем статьям Уголовного кодекса: «насилию в отношении сотрудника органов внутренних дел» (ст. 364 УК), «участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок» (ст. 342 УК), «умышленном повреждении имущества» (ст. 218 УК).

События, за которых их судили, происходили после 17 часов 11 октября 2020 года. Во время разгона «Марша гордости» возле станции метро «Пушкинская» они помешали омоновцам задержать человека. По делу «потерпевшими» выступали семь сотрудников ОМОНа.

Зенько своей вины на суде не признал, а сказал:

«На сто процентов не виноват, отказываюсь давать показания».

Фигуранты этого дела на суде заявляли о пытках. Иван рассказал, что его избивали, угрожали.

Но, несмотря на заявления о пытках, судья суда Фрунзенского района Минска Юля Близнюкпо запросу прокурорa Валерии Таратынки осудила Ивана Зенько к пяти годам колонии в условиях общего режима. Отбывать срок Ивана Зенько направили в шкловскую колонию.

5 января этого года Иван Зенько стал фигурантом уголовного дела по ст. 342 Уголовного кодекса. В связи с этим Ивана перевели в СИЗО-1 на Володарского.

Известно, что 16 марта политзаключенного поместили на 10 суток в ШИЗО. Но причина неизвестна.

6 и 7 апреля уголовное дело против Ивана Зенько рассматривалось в суде Фрунзенского рано Минска. Дело рассматривала судья Наталья Бугук.

В этот раз политзаключенного обвиняли в участии в акции протеста 9 августа 2020 года, а именно блокировку движения транспорта путем «сцепки» с другими неустановленными лицами.

В начале суда Зенько отказался вставать, за что судья предупредила его об ответственности. В последнем слове политзаключенный сказал:

«Рад видеть родных, близких, друзей. У меня все в порядке, я набираюсь сил, я здоров. Возможно, там был я в первых рядах. Но когда я выйду, я точно буду в первых рядах».

Прокурор запросила для Ивана Зенько по новому уголовному делу по ст. 342 Уголовного кодекса два года колонии — именно такое наказание и назначила судья Бугук. Но на итоговый срок это не повлияло: в результате политзаключенный приговорен к пяти годам колонии.

ШИЗО, ПКТ и новое уголовное дело

В июле Ивана снова этапировали после рассмотрения апелляции в шкловскую колонию № 17. Почти сразу его поместили в штрафной изолятор за «нарушение порядка». После этого администрация колонии отправила Ивана в помещение камерного типа (ПКТ) до 19 ноября и инициировала возбуждение уголовного дела по ст. 411 УК. Рассмотрение нового дела было назначено на 21 октября, но после первого заседания был объявлен перерыв. Суд проходил на территории колонии, куда можно попасть только с разрешения начальника учреждения.

9 ноября судья Александр Тараканов присудил Ивану в дополнение к пяти годам заключения еще один год в колонии. После суда политзаключенного перевели в могилевскую тюрьму № 4 до рассмотрения апелляционной жалобы. Теперь каждый человек может поддержать Ивана денежными переводами, посылками с различными приятными мелочами и медицинскими бандерольками. Это будет хорошей поддержкой не только для Ивана, но и для его семьи.

По данным правозащитников, за последний год как минимум 41 политзаключенного перевели на тюремный режим, и против еще шестнадцати возбудили новые уголовные дела по ст. 411 УК.

Поддержите Ивана денежными переводами, посылками, телеграммами и письмами по адресу:

Тюрьма № 4, 212011, г. Могилев, ул. Крупской, 99А

Иван Александрович Зенько.

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