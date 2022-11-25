Фейгин: Какую «миссию» несет Россия, если ее символы – кувалда и швабра? 2 25.11.2022, 11:19

Марк Фейгин

Все, что происходит с Пригожиным, было санкционировано сверху.

Адвокат и известный блогер Марк Фейгин рассказал о том, кто позволяет себе отправлять в Европарламент «окровавленную» кувалду в ответ на новость о возможном признании ЧВК Вагнера террористической организацией.

– Принято было считать, что Евгения Пригожина не было в Санкт-Петербурге в 1990-е, когда Путин там работал, – рассказывает Марк Фейгин в интервью каналу «И Грянул Грэм». – И что его в близком окружении кооператива «Озеро» также не было.

А у меня есть информация, что Путин с ним был знаком уже тогда и, насколько я понимаю, у них была давняя связь, в том числе и с близким кругом из криминалитета.

Фейгин уверен, что Евгений Пригожин на данный момент нужен правителю России лишь для того, чтобы пугать Запад.

– Его выдвинули, как жупел, так как его не жалко и, если что, можно пустить в расход – уголовник, – объясняет адвокат.

Фейгин сокрушается, что нормальный аппарат власти, даже силовой, мог бы сказать Пригожину что-то в стиле: «Что ты делаешь, и какую ты нам репутацию лепишь? Сейчас отправишься туда, откуда не так давно вышел и будешь досиживать».

– Потому что репутация страны не может быть такой. Во главе государства, близкими к руководству страны не могут быть люди с такой биографией, неважно, приносят ли они блюда на обед или направляют через ЧВК военнослужащих. Это просто запрещено, – говорит известный блогер.

И мне вообще интересно: какую миссию и какой проект несет собой Россия, если ее символы – кувалда и швабра?

Марк Фейгин также удивляется тому, что российское руководство пытается делать вид, что ЧВК Вагнера существует отдельно от него и дистанцируется от Пригожина.

– Зачем вы изображаете из него какого-то постороннего? В этой стране на одной ноге не постоишь, чтобы мент не подошел, а у него целая частная военная компания на 37 тысяч человек.

Естественно, это такая декларативная позиция России. И повторюсь, Путин это использует для того, чтобы пугать Запад, мол, смотрите, какие могут прийти, если не я.

С другой стороны, Фейгин говорит о том, что возвышение Пригожина довольно логично, учитывая то, что Владимир Путин перестал доверять армии РФ после ее неспособности воевать против Украины.

Армия эту войну проиграла. Путин говорит, что военные плохо воевали. Мол, уже девять месяцев прошло, а я вам два-три дня давал. Так теперь я и на Пригожиных и Кадыровых буду рассчитывать, а будете дергаться, я вас отправлю под кувалду.

– Проект России – кувалда, – констатирует Фейгин. – Думаю, Путин сознательно идет на то, чтобы приподнимать таких типов. Уже некоторые губернаторы начали выстраиваться, говорят «мы там с Пригожиным что-то…». Они его презирают, но будут общаться, так как команда такая пришла.

Поэтому все, что происходит с Пригожиным, было санкционировано сверху. Ему сказали вести себя абсолютно безбашенно, вот он так и делает – беспределит.

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