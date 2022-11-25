Бойцы ВСУ сбили ракету С-300 из пулемета 6 25.11.2022, 11:28

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Ее корпус «прошили» пулями.

Два стрелка Силы территориальной обороны Вооруженных сил Украины сбили российскую ракету С-300 из пулемета. Ракета упала, а ее корпус оказался прошит пулями.

Об этом 25 ноября рассказали в Центре стратегических коммуникаций ВСУ. Отмечается, что успешный удар защитники нанесли во время недавнего массированного обстрела Украины.

Так, ракету противника ликвидировали стрельцы-зенитчики роты огневой поддержки 185-го отдельного батальона 122-й бригады теробороны ВСУ при помощи крупнокалиберного пулемета ДШК. Воины заметили в небе вражеский объект и открыли огонь.

«Огонь был точным: подбитая ракета упала. Там и нашли корпус ракеты, прошитый пулями. Спасибо защитникам!», – говорится в сообщении.

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