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Бойцы ВСУ сбили ракету С-300 из пулемета

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  • 25.11.2022, 11:28
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Бойцы ВСУ сбили ракету С-300 из пулемета

Ее корпус «прошили» пулями.

Два стрелка Силы территориальной обороны Вооруженных сил Украины сбили российскую ракету С-300 из пулемета. Ракета упала, а ее корпус оказался прошит пулями.

Об этом 25 ноября рассказали в Центре стратегических коммуникаций ВСУ. Отмечается, что успешный удар защитники нанесли во время недавнего массированного обстрела Украины.

Так, ракету противника ликвидировали стрельцы-зенитчики роты огневой поддержки 185-го отдельного батальона 122-й бригады теробороны ВСУ при помощи крупнокалиберного пулемета ДШК. Воины заметили в небе вражеский объект и открыли огонь.

«Огонь был точным: подбитая ракета упала. Там и нашли корпус ракеты, прошитый пулями. Спасибо защитникам!», – говорится в сообщении.

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