В Беларуси поднимают налог на прибыль 5 25.11.2022, 11:27

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Это предусмотрено проектом изменений Налогового кодекса.

В Беларуси в 2023 году хотят поднять ставку налога на прибыль до 20%. Сейчас она составляет 18%. Это предусмотрено проектом изменений Налогового кодекса, пишет zerkalo.io.

Сейчас налог на прибыль — 18%. Но областные Советы депутатов и Мингорсовет депутатов могут увеличивать стандартную ставку этого сбора на два процентных пункта. Некоторые регионы в этом году воспользовались такой возможностью. В 2023-м их хотят лишить такой возможности, вместо этого могут ввести по всей стране ставку налога на прибыль на уровне 20%.

Чиновники также планируют в 2023 году продлить для операторов сотовой связи действие повышенного налога на прибыль. Последние два года этот сбор составляет 30% (ранее — 18%). Повышенный налог, как планируется, будет действовать до 1 января 2025 года.

Налог на прибыль в 30% на ближайшие два года также предусмотрен для коммерческих микрофинансовых организаций, которые включены в реестр микрофинансовых организаций. Сейчас этот сбор составляет 25%. Повышенный налог хотят ввести до 1 января 2025 года.

Напомним, ранее Бизнес союз предпринимателей и работодателей в июле сообщал, что в Беларуси рассматривают возможность поднять налог на прибыль, а также НДС до 23%. Как утверждалось, такие дискуссии велись в правительственных кругах. Сообщалось, что к повышению ставок налогов подталкивает жесткий дефицит бюджета.

Уточним, что эти возможные налоговые изменения еще не приняты. При этом утвержденный окончательный вариант правок чиновников в Налоговый кодекс может отличаться от предварительных версий правок в этот документ.

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