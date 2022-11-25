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Белорусы возмущены работой популярной сети фастфуда

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  • 25.11.2022, 11:31
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Белорусы возмущены работой популярной сети фастфуда

Посетители не оценили нововведение KFC.

Жительница Барановичей сообщила intex-press.by, что в KFC сейчас нельзя приобрести соус отдельно от других блюд, хотя раньше такая возможность была. С чем это связано? Вот что ответили в KFC.

– Буквально на днях, 23 ноября, я зашла в KFC и хотела заказать себе свое любимое комбо с напитком, бургером и картошкой фри, а отдельно к заказу добавить еще и соус. Однако мне сообщили, что соусы теперь отдельно не продаются и предложили купить картошку+соус или курицу+соус, – рассказывает жительница Барановичей. – В чем прикол? Цены на этот фастфуд итак недешевые. А тут еще и соус запретили брать отдельно. Зачем мне покупать ненужный мне продукт ради одного единственного соуса?!

Оказалось, что соусы перестали продавать отдельно не только в заведении Барановичей, а вообще во всей сети по Беларуси. Судя по социальным сетям KFC, большинство не оценило такое нововведение. «Пока не вернете соусы, мы к вам не пойдем», – пишет комментатор. А другой советует покупать соусы в магазине, приносить их с собой в ресторан: мол, так «в 5 раз дешевле выйдет».

Чтобы выяснить, что же произошло, журналисты от лица клиента заполнили форму обратной связи на официальном сайте KFC. В обращении они поинтересовались, почему соусы перестали продавать отдельно от других блюд, с чем это связано и планируют ли они когда-либо вернуть продажу соусов отдельно. 24 ноября пришел ответ.

«Мы внесли некоторые изменения в меню. На данный момент соус можно приобрести в составе комбо», – коротко сообщили в Департаменте контроля качества обслуживания KFC.

Кстати, маленький картофель фри + соус стоит 4,20 руб., без соуса такая порция картофеля — 3,10 руб. То есть, за соус покупатель отдает те же 1,10 руб., как и раньше.

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