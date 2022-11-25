Врач назвала продукты, в которых содержится калий 9 25.11.2022, 11:36

3,148

Этот минерал очень нужен для работы нервной и мышечной ткани.

Когда мы говорим о пользе того или иного продукта, то одним из главных показателей наряду с наличием витаминов является содержание в продукте калия. Очень важного минерала для нашего здоровья. Зачем же он нужен нашему организму и что будет, если в питании калия будет недостаточно? Разбирается aif.by вместе с экспертом.

«Без калия не может существовать растительный и животный мир, это значимый биогенный микроэлемент, — объяснила Елена Мановска, врач-терапевт, нутрициолог. — В организме человека он обеспечивает нормальное кислотно-щелочное состояние всех жидкостных сред организма и крови в том числе, поддерживает осмотическую концентрацию крови, мембранный потенциал и сократительную функцию мышц».

Калий — один из электролитов в нашем организме, он находится внутри клеток, важен для их функционирования. А еще этот минерал очень нужен для формирования и работы нервной и мышечной ткани.

Калий — минерал, один из электролитов в организме. Большая его часть находится внутри клеток, обеспечивая их функционирование. Кроме того, вещество играет немаловажную роль для формирования и работы нервных и мышечных тканей.

Калий — один из важнейших элементов, нужных для работы сердечно-сосудистой системы. «Он активизирует работу всех ферментов организма, и его уровень обеспечивает нормальный ритм сердечной деятельности, — подчеркивает Мановска, — калий поддерживает нормальный водный баланс организма, его дефицит или резкая потеря при таких состояниях как рвота, диарея могут привести к летальному исходу».

Этот элемент очень важен для:

· Работы нервной системы, четкости мышления

· Снабжения клеток головного мозга кислородом

· Нормализации сердечного ритма

· Регуляции артериального давления

· Укрепления иммунной системы

Калий важен всем, но особенно он нужен спортсменам и людям, которые занимаются тяжелым физическим трудом, часто врачи назначают препараты, содержащие калий, тем, кто имеет предрасположенность к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Сколько нужно калия

Если есть проблемы, связанные с дефицитом калия, то дневную норму должен устанавливать лечащий врач. Мы же говорим о средней рекомендации для здоровых людей. «Роспотребназдор рекомендует 4700 мг калия в день, — объясняет Мановска. — Эта норма для тех, у кого нет заболеваний почек. Если же почки проблемные, то от 1500 мг и до 2700 мг в день с продуктами питания».

Откуда берется калий

Этот элемент не вырабатывается нашим организмом. Чаще всего калий мы получаем из пищи. Он содержится во многих растительных продуктах питания.

«Лидером по содержанию калия являются белые грибы, в сушеных содержится 3937 мг на 100 граммов продукта, после них сушеные персик (2043 мг — почти половина дневной нормы), урюк (1781 мг), курага (1717 мг)», — рекомендует включить в рацион полезные продукты Елена Мановска.

Также лидеры по содержанию калия:

· Соя и другие бобовые культуры (1607 мг)

· Фисташки (1025 мг)

· Пшеничные отруби (1260 мг)

· Молоко (1220 мг в сухом веществе)

· Груши сушеные (872 мг)

· Чернослив (864 мг)

· Зелень петрушки (800 мг)

· Изюм (830 мг)

· Морская капуста (970 мг)

· Горох (731 мг)

· Семечки подсолнечника (647 мг)

Так что для получения калия с едой нужно включать в рацион сухофрукты, свежую зелень, есть больше блюд из бобовых и посыпать их семечками и сушеной морской капустой вместо соли.

Дефицит калия

Нехватка калия негативно сказывается на нашем организме, впрочем, дефицит так же неприятен, как и переизбыток калия. «Первыми признаками дефицита калия являются усталость, отсутствие ощущения бодрости после сна, раздражительность, судороги, нарушения ритма сердца, запоры и мышечная слабость», — предупреждает Елена Мановска.

Переизбыток калия очень опасен, могут развиваться заболевания почек и почечная недостаточность, болезнь Аддисона, сахарный диабет, — отмечает эксперт.

Калий против натрия

Как у любого полезного элемента, у калия есть друзья и антагонисты, то есть вещества, с которыми он сочетается, которые улучшают усвоение калия и которые ухудшают его.

Калий можно сочетать с кальцием и магнием. «Фактором, улучшающим усвоение калия, является витамин В6 — пиридоксин, поэтому можно сочетать прием данного микроэлемента с витаминами группы В, в состав которых входит В6», — говорит Мановска. Этот полезный витамин содержится в красном мясе, печени, некоторых видах рыбы, яйцах, крупах, бобовых, картофеле.

А вот главный антагонист калия — натрий, который мы получаем из соленой пищи.

«Увлечение соленым всегда приведет к дефициту калия, — предупреждает эксперт. — При первых признаках дефицита калия, желательно сдать кровь на определение содержания элемента в крови. Часто на длительный дефицит калия реагирует кожа и становится сухой, шелушащейся».

По мнению терапевта, дополнительный прием калия нужен людям, страдающим гипертонией и принимающим постоянно мочегонные препараты. Часто рекомендуют калий тем, кто страдает нарушением ритма сердца, с учащенным и нерегулярным сердцебиением и частотой выше нормы, также тем, кто теряет калий при постоянном жидком стуле (это может быть связано с различными кишечными заболеваниями, такими как дисбиоз, колит). Должны обратиться к врачу и те, кто ощущает постоянную слабость, у кого есть признаки сердечной недостаточности, кто регулярно принимает гормональные препараты, а также те, у кого есть дефицит магния.

«В настоящее время доказано, что удовлетворение в суточной потребности калия — это снижение риска инсульта и развития гипертонии», — уверена Мановска.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».