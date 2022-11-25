Обезумевший Лукашенко начал грозить миру «чистыми» и «грязными» бомбами 39 25.11.2022, 11:44

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фото: anadolu agency

Диктатор заявил, что сказал об этом «кому надо».

Белорусский диктатор Александр Лукашенко продолжил свою «басню» о «нападении на Беларусь». На этот раз он пригрозил «чистыми» и «грязными» бомбами «не только Европе».

Во время общения со своими пропагандистами диктатор заявил, что ответ на мифическое «нападение», о котором он говорит уже не впервые, будет «неожиданным и мощным». «Кому надо» он уже об этом якобы сказал.

«Если вдруг на нас кто-то нападет, слушайте, вы даже не представляете, как мы можем ответить. Кому надо я сказал. Здесь мы не будем уже обсуждать проблемы «чистой», «грязной» ядерной бомбы, атомной бомбы. Это уже не обсуждается. Мы ответим так, что не только Европа задрожит. Это не только мы, это наши договоренности с Россией, это наша общая группировка войск», - заявил Лукашенко.

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