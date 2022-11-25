Тактика «Вагнера»: как ВСУ громят российских зеков с трехнедельной подготовкой 2 25.11.2022, 11:52

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Юрий Бутусов

«Вагнеровцы» обходятся РФ в разы дешевле любых солдат.

Главный редактор «Цензор.Нет» Юрий Бутусов подробно рассказал, как действуют боевики ЧВК «Вагнера» на территории Украины и как их уничтожают ВСУ:

— Под Бахмутом, Соледаром и на других участках фронта российское командование увеличивает количество штурмовых атак частной армии российского олигарха Евгения Пригожина – «Вагнер». И эта армия добивается результатов и иногда продвигается там, где не способны пробиться гвардейские десантно-штурмовые дивизии ВС РФ, но с другой стороны есть украинские части, отражающие все атаки, и вместо продвижения «вагнеровцы» сотнями трупов засыпают наши поля. Как это работает и как противодействовать тактике Вагнера?

Причины расширения применения «Вагнера» понятны: «Вагнеровцы» — в разы дешевле в содержании любых солдат России, во время службы они не беспокоят власть видеообращениями, а гибель тысяч «вагнеровцев» не имеет никакого значения для российского общества. По данным российских исследователей, с начала года вероятное количество завербованных на войну заключённых в РФ составляет до 23 тысяч человек, и вербовка продолжается. Таким образом, дефицита личного состава у «Вагнера» пока нет, несмотря на поразительно высокие потери.

Есть и сугубо военные причины эффективности «Вагнера», поскольку структура управления и тактика применения сейчас является единственной действенной для плохо обученных мобилизованных войск, составляющих большинство российских наземных сил.

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