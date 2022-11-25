«Зреет какая-то мутная сила, которая может быть угрозой лично для Путина» 6 25.11.2022, 12:04

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Кто сегодня «рулит» Россией?

Сегодня Россией руководят представители силовых структур, именно они могут быть главной угрозой для власти президента России Владимира Путина. Такое предположение в интервью главному редактору интернет-издания gordonua.com Алесе Бацман высказала российская журналистка, бывшая ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Ксения Ларина.

"Кто придет на смену [Путину]? Кто сегодня рулит страной? Не думаю, что российский бизнесмен, создатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин. Конечно же, силовики. Безусловно, какие-то имена мы можем назвать. Мы знаем точно, что не министр обороны Сергей Шойгу, эти люди – отработанный материал», – считает журналистка.

По ее мнению, среди этих силовиков «зреет какая-то темная сила».

«Тут, безусловно, зреет какая-то мутная темная сила, которая может представлять угрозу и Кремлю, и всей этой верхушке, и Путину лично», – предположила Ларина.

В этом же интервью журналистка высказала мнение, что такие люди, как Пригожин или лидер Чечни Рамзан Кадыров, – «являются инструментами», настоящая угроза исходит не от них.

«Но могут ли инструменты выйти из подчинения и залить кровью Россию? Запросто», – сказала журналистка.

Она также предположила, что Пригожин не сможет убить Путина.

«Скорее, Путин ликвидирует Пригожина, когда тот перестанет быть нужен», – считает Ларина.

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