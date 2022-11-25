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«Зреет какая-то мутная сила, которая может быть угрозой лично для Путина»

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  • 25.11.2022, 12:04
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«Зреет какая-то мутная сила, которая может быть угрозой лично для Путина»

Кто сегодня «рулит» Россией?

Сегодня Россией руководят представители силовых структур, именно они могут быть главной угрозой для власти президента России Владимира Путина. Такое предположение в интервью главному редактору интернет-издания gordonua.com Алесе Бацман высказала российская журналистка, бывшая ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Ксения Ларина.

"Кто придет на смену [Путину]? Кто сегодня рулит страной? Не думаю, что российский бизнесмен, создатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин. Конечно же, силовики. Безусловно, какие-то имена мы можем назвать. Мы знаем точно, что не министр обороны Сергей Шойгу, эти люди – отработанный материал», – считает журналистка.

По ее мнению, среди этих силовиков «зреет какая-то темная сила».

«Тут, безусловно, зреет какая-то мутная темная сила, которая может представлять угрозу и Кремлю, и всей этой верхушке, и Путину лично», – предположила Ларина.

В этом же интервью журналистка высказала мнение, что такие люди, как Пригожин или лидер Чечни Рамзан Кадыров, – «являются инструментами», настоящая угроза исходит не от них.

«Но могут ли инструменты выйти из подчинения и залить кровью Россию? Запросто», – сказала журналистка.

Она также предположила, что Пригожин не сможет убить Путина.

«Скорее, Путин ликвидирует Пригожина, когда тот перестанет быть нужен», – считает Ларина.

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