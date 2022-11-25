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Как молодая семья своими руками превратила старую хату под Минском в комфортный дом

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  • 25.11.2022, 12:11
  • 2,926
Как молодая семья своими руками превратила старую хату под Минском в комфортный дом

Семья прошла через полную реконструкцию деревянного дома и теперь делится своим опытом.

Актуальный вопрос о старых хатах в деревне: как сделать их более комфортными? Чтобы не печками топить, и чтоб санузел был теплым, с ванной, в плитке, и стены в комнатах чтоб ровные? Теоретически, сделать можно все что угодно, но как на практике? Владелец деревянного дома из Руденска прошел через полную реконструкцию и теперь делится своим опытом с realt.by.

Дом находится в Руденске на тихой улице с деревянными домами и большими участками. Еще несколько лет назад он практически не выделялся из застройки — обычная хата, обшитая вагонкой, с шифером на крыше поверх деревянной дранки. Отопление печное, удобства во дворе.

Молодая семья, которая его купила пару лет назад, решила все переделать. Причем проект реконструкции предполагал ремонт с перепланировкой, утеплением, проведением канализации и водопровода, монтажом современной системы отопления. Сроки установлены были самые короткие — успеть закончить ремонт за лето.

Дом в начале ремонта

Начали с демонтажа перегородок из досок, печек, старой отделки, полов. Заодно выяснилось, что бревна под обоями живее всех живых — крепкие, смолистые, сухие, без намека на гниль и «работу» шашеля.

Лаги пола исполинские — 300×300 мм и тоже в отличном состоянии. Конструкцию пола изменили: подполье утеплили, пароизолировали, по лагам сделали черновой пол из плит OSB толщиной 18 мм. Позже сверху лег ламинат.

Деревянные окна поменяли на более теплые и современные ПВХ-окна в профиле с ламинацией. Новая планировка потребовала переноса оконного проема — его просто вырезали в новом месте. Старый проем заложили бревнами.

До чистовых работ развели новую электропроводку, смонтировали электорощиток с автоматами. К санузлу и кухне протянули трубы канализации и водопровода.

Стены решили утеплить с двух сторон. Внутренний пирог такой: ветрогидрозащитная пленка, потом слой базальтового утеплителя между направляющими, далее пароизоляция и гипсоволокнистые листы. В итоге получили ровные и прочные поверхности под чистовую отделку — обои и декоративную штукатурку.

Снаружи на стены набили направляющие, по ним листы OSB (принцип вентфасада). На них закрепили теплоизоляционные плиты. В финале — штукатурка и покраска.

После этого дом можно считать энергоэффективным — дольше держит тепло, на отопление тратится меньше.

У входа появился навес, обшитый рейками. Он стоит на единой монолитной бетонной плите вместе с открытой террасой.

Холодная пристройка после реконструкции стала отапливаемой частью дома. В ней теперь находятся прихожая и котельная. В новой планировке появились кухня-столовая, гостиная, две спальни и совмещенный санузел.

Интересно, а как отапливается дом? Владелец говорит, что улица газифицирована, но по самым смелым прикидкам проектирование и подключение газа заняли бы не менее 8−9 месяцев, а это значит, что заселиться в нужные сроки не получилось бы. С электроотоплением та же история — проекты, разрешения, согласования растягиваются не на один месяц. Поэтому владелец выбрал вариант системы отопления с современным пеллетным котлом — его установку согласовывать ни с кем не нужно.

При этом в эксплуатации он мало чем уступает своим газовым собратьям. Пеллеты загружаются в большой бункер и подаются в горелку. И все преимущества пеллетного котла связаны с дозированной подачей топлива и возможностью регулировки как теплогенерации котла, так и отдачи тепла в систему отопления. Контроллер котла управляет процессом горения, не просто включая/выключая вентилятор, но и регулируя подачу топлива. Не нужно тепло — не горят пеллеты. При этом не нужно даже подходить к котлу, чтобы его растопить — он это сделает сам (авторозжиг).

Размер бункера — 120 литров. Владелец говорит, что этого хватает на несколько недель. В самые лютые морозы к котлу он подходит раза два в месяц — почистить зольник и засыпать пеллеты в бункер.

Владелец подсчитал, что в отопительный сезон на пеллеты тратится 100−120 рублей в месяц.

Котельная небольшая, поэтому в нее не получилось установить бойлер косвенного нагрева для горячего водоснабжения. Выход простой — в ванной комнате установили электробойлер. Его для семьи из трех человек вполне достаточно.

В это трудно поверить, но весь ремонт занял три месяца — как и было запланировано. Секрет прост — стройка практически не останавливалась. При этом практически все делалось руками владельца и помогали родственники.

В итоге приложенных усилий получился компактный дом на 76 «квадратов», энергоэффективный, с современными инженерными системами. Интерьер — лаконичный, спокойный и уютный.

Кстати, сейчас владельцы выставили дом на продажу — за 80 тысяч долларов. Поэтому стоит рассказать, что еще входит в озвученную стоимость.

Расположен дом на большом участке (23 сотки). Территория огорожена забором из профилированного листа на монолитном бетонном основании. Рядом с домом имеется еще и большой сарай с погребом и мастерской, беседка. Пространства хватит для всего — газона, огорода и фруктового сада.

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