ВСУ «ломают» фронт: появились карты нового отступления войск РФ на юге Украины 25.11.2022, 12:19

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Российская стратегия обороны на левобережной Херсонщине провалилась.

Оккупационные войска РФ не смогут удержать левобережную часть Херсонской области.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявила спикер пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

Враг осознает свое печальное положение и готовится к сдаче очередных позиций. Захватчики заминировали береговую линию левобережья Днепра и обустраивают огневые позиции вглубь на 15-20 км. Опубликована карта отхода и места, куда достает украинская артиллерия.

«Россияне уже понимают провал своей военной стратегии... ВСУ продолжают устанавливать огневой контроль над транспортными артериями противника. Украинская артиллерия уже может достигать тех рубежей, которые они строят на левом берегу Днепра в районе Армянска», - объяснила Наталья Гуменюк.

Армия Путина взяла за основу многослойную оборону, по которой и отступала с правого берега Днепра под Херсоном, и сейчас обустраивает такие же оборонительные позиции на левобережье.

«Противник понимает, что придется отступать», - заключает Гуменюк.

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