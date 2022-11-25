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В Борисове замерзает бывший военный городок

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  • 25.11.2022, 12:28
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В Борисове замерзает бывший военный городок

Жильцы сообщают о холодных батареях, а начальник котельной уверяет, что «никаких проблем нет».

24 ноября житель Борисова сообщил телеграм-каналу «Беларусь за МКАДом», что у них второй день в домах нет отопления. «Это примерно 50 многоэтажек. В квартирах холодно и никакой официальной информации получить невозможно», — написал он. Читатели ex-press.by подтвердили, что в некоторых домах батареи холодные.

— Мой брат живет в старой части микрорайона, с утра у него в квартире были холодными полностью все батареи, — на условиях анонимности рассказал житель Лядищей. — У него маленький внук, он стал звонить во все городские службы. В аварийной городской службе ЖКХ (телефон 73-30-47) ему сказали, что причину не знают, звоните на 115. Но дежурный проговорился и сказал, что заявки также были со многих домов старой части и дома № 57.

Начальник участка котельной №1 Андрей Климкович был возмущен информацией о том, что в Лядищах нет отопления:

— Это наглая ложь! Мы, как и прежде подаем в многоэтажки тепло, никаких проблем не было ни вчера, ни позавчера, ни неделю назад, — заявил он.

Он сообщил, что котельную в Лядищах на 30 МВт в час строили турки вместе с микрорайоном в 1992 году. Он не отрицает, что летом к их котельной подвели теплотрассу и сделали врезку к домам нового микрорайона Лядище-2. По его словам, мощностей их теплоносителя хватит. Он отметил, что новые дома будут отапливать до тех пор, пока не построят новую котельную в этом микрорайоне.

— Котельная в «Лядище-2», конечно же, будет! — говорит специалист. — Уже готов ее проект, определено место. Новая котельная будет мощная. В перспективе даже строительство третьего котла (если район будет расширятся в будущем). Чтобы люди быстрее могли заехать в жилье, дома пока подключат к нашей котельной.

Тем не менее, Читатель говорит, что проекта новой котельной никто не видел, хотя были общественные обсуждения проекта нового микрорайона.

— А теперь подумайте и скажите, зачем нужно было рыть траншеи глубиной 3 метра и 3 метра в ширину, протяженностью в половину километра с диметром трубы примерно 30 см, если когда-то в будущем будут строить новую котельную? — задается вопросом борисовчанин. — Пусть лучше Климкович покажет худые бойлеры, которые постоянно ремонтируют, а проверяющие пусть будут понастойчивее и проверят все, включая старую котельную.

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