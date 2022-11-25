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«Я пошел там, помародерил — у меня теперь даже веник есть»

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  • 25.11.2022, 12:43
  • 4,140
«Я пошел там, помародерил — у меня теперь даже веник есть»

Российский оккупант удивляется самым простым вещам в Энергодаре.

В распоряжении «Настоящего Времени» оказались перехваченные украинскими спецслужбами телефонные переговоры россиянина, который сейчас находится в украинском оккупированном Энергодаре. Он – гражданский. Рассказывает своей жене, что всем в быту обеспечен, употребляя слово «помародерил». Вот фрагмент этого разговора.

– У меня все есть: два комплекта постельного белья, посуды куча. Тут люди съехали с номера, я в 78-м живу, а 75-й освободился. Я пошел там помародерил, что мне надо. У меня теперь даже веник есть.

– А тебе он зачем?

– Ну не знаю, пусть будет, че. Ну такой: совок и щеточка на палочке. Типа веник. Не знаю, как называется.

– Метла, щетка.

– Да. Мыло, шампуни. У меня все есть, бумага туалетная, салфетки, все-все у меня есть.

– Ну молодец, хозяйственный.

– Вчера новая смена заехала. Сидят там как пришибленные. Думали, в сказку попали. Молчат.

– А че думать? Приехали, сейчас отбудут там какое-то время и уедут. Что думать? Уже все.

– В первые дни всегда шок. Люди с автоматами. Когда тебе надо есть идти в солдатскую столовую. Я свой первый день вспоминаю, я вообще тогда ох**л. А сейчас как будто так и должно быть. Хуже, когда нет людей с автоматами. А когда они есть, значит, все спокойно. Такие дела.

Источники, которые передали «НВ» эту запись, утверждают, что мужчина – сотрудник российской государственной корпорации «Росатом». «Настоящему Времени» удалось выяснить личности собеседников. В Энергодаре находится Николай Николаевич Морозов, звонит он своей жене. Обоим слегка за 50. Николай Морозов обещает скоро приехать, вернуться домой в Россию с «трофеями» и спрашивает у жены, что для нее «отжать».

– Скоро приеду с трофеями. Че тебе здесь поотжать?

– Мне ничего не надо.

– Тут военно-гражданская администрация в городе, заместитель главы города. И мы как раз на машине подъехали, там стоят три машины на стоянке такси. Он к сторожу подходит и говорит: «Чьи машины?» Тот говорит, допустим, Васины. Вот он говорит: «Чтобы у Васи не было проблем, завтра мне от этих трех машин ключи и документы». Я говорю: «И че? Все так просто?» Он говорит: «Ну конечно, военное положение, просто приходят, конфисковывают, и все».

– Ах, ничего себе. Офигеть.

– А чечены все катаются на джипах тоже, но без документов. Здесь же было 60 тысяч населения, сейчас тысяч десять. Многие же просто машины побросали и все, уехали. Чечены катаются на этих машинах.

«Настоящее Время» пыталось связаться с супругами Морозовыми. Не удалось. Если вдруг они захотят высказаться, то НВ обязательно даст им возможность высказаться.

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