закрыть
25 ноября 2022, пятница, 13:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые взломали секретный шифр императора Карла V

  • 25.11.2022, 12:49
  • 2,098
Ученые взломали секретный шифр императора Карла V

Специалистам понадобилось полгода, чтобы расшифровать его письмо.

Карл V, император Священной Римской империи и король Испании, правил более 40 лет и был крупнейшей политической фигурой своего времени — его владения занимали обширные территории в Западной Европе и Америке. Естественно, у такого человека было множество врагов. В частности, с Францией и ее королем Франциском I у правителя Священной Римской империи сложились довольно напряженные отношения.

В 1547 году Карл V направил своему послу во Франции, Жану де Сен-Морису (Jean de Saint-Mauris), загадочное письмо, которое на протяжении пяти столетий никто не мог прочитать. Веками письмо томилось забытым в библиотечных архивах в Нанси (Франция), пока исследовательница Сесиль Пьеро (Cécile Pierrot) случайно не услышала о его существовании и не приступила к расшифровке.

В процессе кропотливой компьютерной обработки документа Пьеро постепенно смогла взломать шифр, состоящий более чем из сотни символов. Некоторые обозначали целые слова, другие означали конкретные гласные, а третьи были бессмысленными — император добавил их, чтобы ввести потенциального противника в заблуждение при попытке расшифровать письмо.

Прорыв произошел в июне этого года, когда была прочитана целая фраза, после чего расшифровка оставшейся части письма стала делом времени. Оказалось, что несмотря на подписанный тремя годами ранее мирный договор, отношения между Карлом V и Франциском I оставляли желать лучшего, и в письме император выражал обеспокоенность слухами о готовящемся против него заговоре.

Как сообщает информационный ресурс france24.com, теперь ученые собираются расшифровать и другие письма Карла V, что позволит оценить его политический вклад в развитие Европы. Помимо исторической ценности, такие исследования можно расценивать как увлекательное приключение, раскрывающее подводные течения в европейской политике XVI столетия и ход мыслей одного из величайших правителей своего времени.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дядя Степа спился
Дядя Степа спился Ирина Халип
Путин прорабатывает план замены Лукашенко
Путин прорабатывает план замены Лукашенко Леонид Невзлин
Армия майданная против армии колхозной
Армия майданная против армии колхозной Юрий Бутусов
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко «Ник и Майк»