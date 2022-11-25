Ученые взломали секретный шифр императора Карла V 25.11.2022, 12:49

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Специалистам понадобилось полгода, чтобы расшифровать его письмо.

Карл V, император Священной Римской империи и король Испании, правил более 40 лет и был крупнейшей политической фигурой своего времени — его владения занимали обширные территории в Западной Европе и Америке. Естественно, у такого человека было множество врагов. В частности, с Францией и ее королем Франциском I у правителя Священной Римской империи сложились довольно напряженные отношения.

В 1547 году Карл V направил своему послу во Франции, Жану де Сен-Морису (Jean de Saint-Mauris), загадочное письмо, которое на протяжении пяти столетий никто не мог прочитать. Веками письмо томилось забытым в библиотечных архивах в Нанси (Франция), пока исследовательница Сесиль Пьеро (Cécile Pierrot) случайно не услышала о его существовании и не приступила к расшифровке.

В процессе кропотливой компьютерной обработки документа Пьеро постепенно смогла взломать шифр, состоящий более чем из сотни символов. Некоторые обозначали целые слова, другие означали конкретные гласные, а третьи были бессмысленными — император добавил их, чтобы ввести потенциального противника в заблуждение при попытке расшифровать письмо.

Прорыв произошел в июне этого года, когда была прочитана целая фраза, после чего расшифровка оставшейся части письма стала делом времени. Оказалось, что несмотря на подписанный тремя годами ранее мирный договор, отношения между Карлом V и Франциском I оставляли желать лучшего, и в письме император выражал обеспокоенность слухами о готовящемся против него заговоре.

Как сообщает информационный ресурс france24.com, теперь ученые собираются расшифровать и другие письма Карла V, что позволит оценить его политический вклад в развитие Европы. Помимо исторической ценности, такие исследования можно расценивать как увлекательное приключение, раскрывающее подводные течения в европейской политике XVI столетия и ход мыслей одного из величайших правителей своего времени.

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