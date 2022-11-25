МВД Литвы прекратило сотрудничество с МВД Беларуси
- 25.11.2022, 12:54
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Расторгнут договор, подписанный в 1993 году.
Министерство внутренних дел (МВД) Литвы объявило в пятницу о расторжении договора о сотрудничестве с Министерством внутренних дел Беларуси, передает delfi.lt.
По сообщению ведомства, двустороннее соглашение, подписанное в 1993 году, предусматривало сотрудничество в управлении министерствами.
По словам министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, практической реализации соглашения не было со времени «несправедливых президентских выборов» в Беларуси в 2020 году.
«Литва не видит возможностей для сотрудничества с враждебными режимами. Беларусь, будучи ближайшим союзником кремлевского режима, продолжая гибридную атаку против Литвы и руками своих чиновников вытеснения нелегальных мигрантов в нашу страну, не может и не будет партнером Литвы ни во внутренних делах, ни в других сферах», — говорится в сообщении Билотайте.
Министерство также проинформировало, что с начала восстановления независимости Литва подписала различные двусторонние соглашения с Беларусью о сотрудничестве в соответствующих областях управления Министерства внутренних дел, расторжение которых требует решения правительства, а также ряд межведомственных соглашений.
На данный момент Литва также приостановила выполнение программ приграничного сотрудничества с Беларусью и Россией, финансируемых Европейской Комиссией.