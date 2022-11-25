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В РФ губернатор заявил матерям ликвидированных «мобиков», что их дети «принадлежат государству»

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  • 25.11.2022, 12:56
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В РФ губернатор заявил матерям ликвидированных «мобиков», что их дети «принадлежат государству»

Таким образом чиновник решил «утешить» женщин.

Губернатор Иркутской области РФ Игорь Кобзев публично заявил, что жизни российских мужчин «принадлежат государству».

Видео с его заявлением доступно на Telegram-канале «Украина 365».

Правду представитель путинского режима выдал на встрече с матерями военных РФ, которые были ликвидированы при вторжении в Украину.

Таким образом чиновник решил «утешить» женщин.

«Женщины всегда воспитывали своих сыновей в духе патриотизма… Когда я поступал в военное училище, моя мама сказала замечательную фразу: «Ты сегодня принадлежишь уже не мне, ты принадлежишь государству», - заявил Кобзев.

Он добавил, что именно это является целью и его лично, и каждой из присутствующих.

Инцидент прокомментировал в Telegram журналист Александр Невзоров.

«Вот оно, русское материнское счастье: похоронив куски сына, слушать казенный бред старого алкоголика о том, как приятно закапывать детей, погибших из-за фантазий умалишенного президента на никому не нужной войне. Действительно, удовольствие сомнительное, но русские матери в бред про «героев» и «защиту отечества» верят... Скоро их ждет разочарование. Когда путинизм рухнет, мамы узнают, что их дети не «герои», а военные преступники и оккупанты», - написал он.

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