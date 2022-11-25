В РФ губернатор заявил матерям ликвидированных «мобиков», что их дети «принадлежат государству» 5 25.11.2022, 12:56

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Таким образом чиновник решил «утешить» женщин.

Губернатор Иркутской области РФ Игорь Кобзев публично заявил, что жизни российских мужчин «принадлежат государству».

Видео с его заявлением доступно на Telegram-канале «Украина 365».

Правду представитель путинского режима выдал на встрече с матерями военных РФ, которые были ликвидированы при вторжении в Украину.

Таким образом чиновник решил «утешить» женщин.

«Женщины всегда воспитывали своих сыновей в духе патриотизма… Когда я поступал в военное училище, моя мама сказала замечательную фразу: «Ты сегодня принадлежишь уже не мне, ты принадлежишь государству», - заявил Кобзев.

Он добавил, что именно это является целью и его лично, и каждой из присутствующих.

Инцидент прокомментировал в Telegram журналист Александр Невзоров.

«Вот оно, русское материнское счастье: похоронив куски сына, слушать казенный бред старого алкоголика о том, как приятно закапывать детей, погибших из-за фантазий умалишенного президента на никому не нужной войне. Действительно, удовольствие сомнительное, но русские матери в бред про «героев» и «защиту отечества» верят... Скоро их ждет разочарование. Когда путинизм рухнет, мамы узнают, что их дети не «герои», а военные преступники и оккупанты», - написал он.

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