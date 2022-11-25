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В Поставах силовики устроили хапун

  • 25.11.2022, 12:59
  • 3,858
В Поставах силовики устроили хапун

Задержаны несколько человек.

Во время облавы в городе Поставы Витебской области силовики задержали трех человек. Об этом сообщил правозащитный центр «Весна» со ссылкой на краеведа Кастуся Шиталя.

По словам местных, 24 ноября были задержаны три человека: Юрий Дикович, Владимир Лащетка, Сергей Левко. У Диковича в 2021 году был обыск, он проходит подозреваемым по уголовному делу.

«Против некоторых задержанных могли быть заведены уголовные дела», — сообщил Шиталь.

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