В Беларуси появился черный хлеб с салом внутри

В Беларуси появился черный хлеб с салом внутри1
- 25.11.2022, 13:10
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Где его найти и сколько он стоит?
Минский хлебозавод № 3 выпустил в продажу хлеб с салом, сообщает Koko.by.
Продукт стоит 3,69 рубля, упакован в крафтовый пакет с натюрмортом, внутри — плетеная корзиночка из лозы с буханкой размером с Бородинский хлеб.
«Сало нарезано крупными кусками и хаотично распределено по всему хлебу. Хлеб ржаной, в составе прочитал картошку, наверное, для того, чтобы роднее сердцу был. Шучу! Внутри пористый, влажный, с дрожжевой кислинкой и сладостью, сало слегка запеченное, желтое, без мяса, по ощущениям слабой соли. Корочка мягкая, сверху посыпали дробленым кориандром», — поделился впечатлениями Koko.by, отметив, что у минских пекарей «получилась бюджетная закуска».