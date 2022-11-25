В Беларуси появился черный хлеб с салом внутри 1 25.11.2022, 13:10

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Где его найти и сколько он стоит?

Минский хлебозавод № 3 выпустил в продажу хлеб с салом, сообщает Koko.by.

Продукт стоит 3,69 рубля, упакован в крафтовый пакет с натюрмортом, внутри — плетеная корзиночка из лозы с буханкой размером с Бородинский хлеб.

«Сало нарезано крупными кусками и хаотично распределено по всему хлебу. Хлеб ржаной, в составе прочитал картошку, наверное, для того, чтобы роднее сердцу был. Шучу! Внутри пористый, влажный, с дрожжевой кислинкой и сладостью, сало слегка запеченное, желтое, без мяса, по ощущениям слабой соли. Корочка мягкая, сверху посыпали дробленым кориандром», — поделился впечатлениями Koko.by, отметив, что у минских пекарей «получилась бюджетная закуска».

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