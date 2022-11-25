«Командования нет, нас бросили!»: Россию сотрясают бунты военных 1 25.11.2022, 13:38

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Мобилизованные в шоке от того, что происходит на фронте.

Армию страны-агрессора России сотрясают скандал за скандалом. После бунтов в разных регионах РФ мобилизованные солдаты устроили настоящую истерику уже непосредственно в зоне боевых действий – в Украине. В шоке от того, что происходит, они наотрез отказались воевать на передовой – как и сложить оружие.

Подробнее об этом и других случаях пишет obozrevatel.com.

Бунт серпуховских вояк

Мобилизованные из подмосковного Серпухова записали видео, в котором рассказали, что без должного обмундирования и подготовки их бросили в бой за село Макеевка Луганской области. В результате многие новоиспеченные оккупанты погибли, попав в том числе под обстрелы своих.

Но больше всего потрясло «мобиков» то, что их бросили командиры и им пришлось спасаться кто как мог.

«Командование от нас отказалось. Нас бросили, нас кинули на растерзание врагу», – заявили солдаты.

Остатки выживших наотрез отказались воевать на передовой – разве что согласны находиться на второй или третей линии. Они также пожаловались, что спят на полу в каком-то разрушенном доме. Так как их уже сняли с довольствия, то еду не выдают, раздобывать приходится самим. Теперь же солдатам угрожают трибуналом, а они в ответ отказались разоружаться.

После этого началась настоящая вакханалия: сеть российских «военкоров» (которых свои же называют «ваоенкрысами»), обрушилась на взбунтовавшихся солдат с обвинениями. Дошло до того, что на них повесили даже гибель большого количества военнослужащих РФ под Макеевкой.

В то, что эта атака была совершена по указке администрации президента РФ, не сомневается никто. И, судя по всему, участь этих мобилизованных уже предрешена.

«Эту вооруженную толпу, брошенную руководством, который день предоставленную саму себе, судя по всему готовятся показательно репрессировать, дабы не повадно было другим обнародовать свои проблемы. Как это происходит сейчас втихаря ВО ВСЕХ остальных подобных случаях», – пишет российский «Канал визионера».

Еще один Telegram-канал, всячески поддерживающий войну РФ против Украины, и вовсе сделал вывод, что на отстрел серпуховских «отправят отлично вооруженные батальоны нацреспублик и полк «Ахмат». К слову, это вполне возможно, так как кадыровцы обычно выступают или в роли заградотрядов, или занимаются «зачисткой» своих же.

«Меня отправляют на смерть»

Мало кто из мобилизованных россиян еще питает иллюзии о «прогулке в Украину». Мало верят и в то, что удастся вернуться домой.

Еще в начале октября жители того же Серпухова стали жаловаться на мобилизованных. У призывников, размещенных в серпуховском военном институте ракетных войск, возмущались местные, «нет ни режима, ни правил, ни устава, они регулярно напиваются, шумят, дерутся на улицах и пугают людей».

Продавцы продуктовых магазинов, в которых торгуют и алкоголем, из-за этого начали увольняться, так как работать стало просто опасно. Родители же и вовсе перестали выпускать на улицу детей.

По словам жительницы Серпухова, ее район заполнили компании военных, которые оставляют после себя бутылки, мусор и биологические следы перепоя. При этом военные не слушают ни офицеров, ни жителей. На все претензии отвечают: «Меня посылают на смерть, не смей рот открывать».

«Вы – пушечное мясо»

Ситуация в Вооруженных силах РФ накаляется с каждым днем: единичные случаи протестов мобилизованных переросли уже в настоящие бунты. Причем новоиспеченные оккупанты перед отправкой на войну в Украину не просто записывают ролики, в которых жалуются на ржавые автоматы и отсутствие подготовки, но и идут на прямое неподчинение.

Например, в Казани мобилизованные, которые не были готовы к «скотским условиям» на полигоне, и вовсе пинками прогнали генерала, который пытался погасить протестные настроения.

Еще один бунт произошел в Подмосковье (в Кубинке), в парке «Патриот». Там один из мобилизованных, которых «готовят» к отправке в Украину, сначала обматерил командующего в/ч, а затем и вовсе ударил его.

Эти случаи – яркие свидетельства того, что российская армия уже находится на пути к потере управляемости. А когда солдаты начнут стрелять в своих командиров – только вопрос времени.

Как жаловался один из российских мобилизованных, прямо в военкомате им с усмешкой заявили: «Вы – пушечное мясо». И это россияне уже прочувствовали по-полной.

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения России на территории Украины ликвидированы уже более 86 тысяч оккупантов. И эта цифра ежедневно растет.

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