Украинцы — Лукашенко: С психбольными не разговариваем 25.11.2022, 13:40

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Побеждающую Украину никто не может принудить к переговорам с врагом.

Лукашенко, принимающий участие в войне в Украине на стороне России, призвал Киев к «мирным переговорам». Белорусский диктатор начал угрожать украинскому государству «уничтожением».

Сайт Charter97.org посмотрел, как украинские пользователи YouTube ответили белорусскому диктатору.

«Даже Казахстан, член ОДКБ, не признал оккупированные территории российскими».

«Победитель не будет вымаливать переговоры. В переговорах нуждаются слабые стороны».

«Лукашенко надо вспомнить друга Жириновского. Тот тоже грозил, орал, дрался. А в итоге стал очень тихой биомолекулой».

«Самое время выйти уже на трибуну Медведеву, Пескову и Шойгу и заявить, что целью «операции» был енот. Цель достигнута, можно уходить».

«Когда преступник вонзает нож в тело того, кто сопротивляется грабежу, — это аргумент заставить «договариваться»? Типичная логика для политиков из подворотни».

«Пришли в другую страну, сделали несметное число преступлений. Договариваться с русскими не о чем».

«Россия призывает к переговорам посредством ракетных ударов? Ну так ответьте ей ракетными ударами — пообщайтесь, как она хочет».

«Без света, но без кацапов! С орками переговоры вести будут только пушки! Мужественные украинские воины уже показали оккупантам их место».

«Очень важно не разрешать того, что будет противоречить ценностям украинского народа, что будет против семьи и что будет портить детей Украины».

«Все твердят, что Украина почти разрушена. Но разрушенное можно заново отстроить, а территорию терять нельзя — потом ее не вернешь».

«За справедливый мир нужно биться любой ценой».

«Россия стала посмешищем для других стран, для всего мира! Признайте уже поражение и отведите войска из Украины, сохраните жизни людям!»

«С психбольными не возможно даже общаться, какие могут быть переговоры?»

«Нельзя договариваться о мире с тем, кто пришел тебя убивать».

«Русский медведь прекрасно играет на гармошке, танцует и ездит на велосипеде в цирке по команде дрессировщика. Только такие переговоры и могут быть приемлемыми».

«Побеждающую Украину никто не может принудить к переговорам с врагом. Это спекуляции и зондаж возможностей проигрывающей стороны. Нельзя останавливаться на полпути. Мордор следует дожать! Украина ведет войну, как опытный хирург. Это опыт, который будут изучать в военных академиях».

«Нужно быть полным идиотом, чтобы сесть за один стол с убийцей и маньяком, чье слово ничего не стоит».

«Россия в Чечне похожее сделала — переговоры, вывод войск, а потом все подряд бомбили».

«Только восстановление границ 1991 года и никак иначе. Никаких переговоров до этого быть не может!»

«Переговоры бесполезны — Путин теряет власть над своей бандой».

«Хаймарсы делают свое дело! Завыли, заскулили о переговорах! Уже забыли про «Киев за три дня»?»

«Какой мир может быть? Россия должна знать свое место. Она что о себе возомнила? Украина была и есть независимая и свободолюбивая страна».

«Путин должен на коленях просить переговоры, тогда можно об этом думать».

«Вообще-то победа Украины будет полезна и для российского общества, так как позорное поражение нынешнего правительства РФ будет блестящей победой не только Украины над агрессором, но и народов России над своими эксплуататорами».

«Политик, у которого есть совесть и честь, должен не звереть, а делать поступки. Честные и справедливые. А не быть флюгером, как Лукашенко».

«Да пришлите уже этому сипатому координаты его резиденций, которые предназначены для ввода в программы ракет», — считают украинцы.

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