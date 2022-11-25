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В отношении матери погибшего бойца полка Калиновского возбудили уголовное дело

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  • 25.11.2022, 13:46
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В отношении матери погибшего бойца полка Калиновского возбудили уголовное дело
Наталья Суслова

В настоящее время Наталья Суслова находится в Украине.

В отношении матери погибшего бойца полка имени Кастуся Калиновского Павла «Волата» Натальи Сусловой возбудили уголовное дело, пишет правозащитный центр «Весна».

Сообщается, что в отношении матери Павла, которая в настоящее время находится в Украине, возбуждено уголовное дело по ст. 361−4 УК Беларуси («Содействие экстремистской деятельности») за интервью телеканалу «Белсат».

Напомним, командир разведроты Павел «Волат», стоявший у истоков формирования полка Калиновского, погиб 15 мая при выполнении боевого задания на юге Украины.

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