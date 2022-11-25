ВСУ «дождем» из снарядов ликвидировали целое подразделение оккупантов

ВСУ «дождем» из снарядов ликвидировали целое подразделение оккупантов1
- 25.11.2022, 13:46
- 1,268
Яркие кадры работы дрона по сидящим в окопе военным РФ.
Вооруженные силы Украины продолжают наносить потери армии страны-агрессора России. Недавно они ударили по оккупантам из дрона.
Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале «СтратКом ВСУ». На кадрах показано точное попадание украинских защитников по захватчикам.
«Очередное подтверждение высокого мастерства украинских операторов дронов, умело и метко отправляющих каждый день кац*пов на Stand-up концерты Жириновского», – подписан ролик.
На видео военные РФ спокойно сидели в окопе, ничего не подозревая. Но вдруг с неба на них упал снаряд. А затем еще один.
Оккупантов мгновенно пораскидало в разные стороны. ВСУ успешно попали по пяти российским захватчикам.