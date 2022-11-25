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ВСУ «дождем» из снарядов ликвидировали целое подразделение оккупантов

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  • 25.11.2022, 13:46
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ВСУ «дождем» из снарядов ликвидировали целое подразделение оккупантов

Яркие кадры работы дрона по сидящим в окопе военным РФ.

Вооруженные силы Украины продолжают наносить потери армии страны-агрессора России. Недавно они ударили по оккупантам из дрона.

Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале «СтратКом ВСУ». На кадрах показано точное попадание украинских защитников по захватчикам.

«Очередное подтверждение высокого мастерства украинских операторов дронов, умело и метко отправляющих каждый день кац*пов на Stand-up концерты Жириновского», – подписан ролик.

На видео военные РФ спокойно сидели в окопе, ничего не подозревая. Но вдруг с неба на них упал снаряд. А затем еще один.

Оккупантов мгновенно пораскидало в разные стороны. ВСУ успешно попали по пяти российским захватчикам.

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