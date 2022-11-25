Как подготовить автомобиль к продаже: советы водителям 25.11.2022, 14:08

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Чтобы выгодно продать авто, нужно очень внимательно подойти к процессу подготовки.

Когда вы решили, что пора прощаться с автомобилем, лучше его подготовить к этому. Делать это надо с умом, ведь часто бывает, что продавцы увлекаются этим процессом и, наоборот, отпугивают потенциальных покупателей.

ТСН подготовил лучшие советы, как сделать автомобиль более привлекательным для покупателей.

Если вы продаете не новое авто, а с пробегом, то оно уже успело вдоволь почувствовать все радости наших дорог. Начнем с технической стороны. Если есть не слишком существенные проблемы, которые можно недорого и быстро убрать, лучше займитесь ими. Езжайте к мастерам, проверьте техническое состояние, тогда вам проще будет реализовать авто.

Некоторые покупатели смотрят больше на внешний вид, поэтому уделите ему достаточно внимания. Когда на вашем авто пожелтели фары – отполируйте их, процедура стоит немного, но значительно улучшает внешность машины. Также в идеале произвести полировку кузова, и если вы не хотите тратить много денег, тогда хорошо вымойте авто, легонько подкрасьте все небольшие царапины специальным карандашом-краской, и нанесите на него слой твердого воска, автомобиль будет блестеть как новенький.

После того, как покупателям понравилось авто снаружи, они переходят в салон, и здесь важно не оконфузиться, ведь именно в салоне водитель проводит большую часть времени. Самое главное – сразу выбрасывайте все эти «пахнущие» полироли, ведь именно они и отпугивают покупателей. Когда человек открывает дверь и сразу чувствует «аромат» авторынка, то, скорее всего, автомобиль он не приобретет. Все, что нужно, просто хорошо вымойте салон, повесьте неагрессивный ароматизатор и все.

Будьте осторожны с мойкой двигателя, конечно, очень привлекательно, когда под капотом чисто и красиво, но чтобы это не выглядело подозрительно, вы должны постоянно поддерживать там чистоту, а не быстро помыть агрегаты перед реализацией, это, скорее всего, не понравится покупателю.

Чтобы после продажи автомобиля у вас не возникало проблем с новым владельцем, лучше рассказать обо всех нюансах еще на стадии телефонного разговора.

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