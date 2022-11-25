закрыть
25 ноября 2022, пятница, 15:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как подготовить автомобиль к продаже: советы водителям

  • 25.11.2022, 14:08
  • 1,558
Как подготовить автомобиль к продаже: советы водителям

Чтобы выгодно продать авто, нужно очень внимательно подойти к процессу подготовки.

Когда вы решили, что пора прощаться с автомобилем, лучше его подготовить к этому. Делать это надо с умом, ведь часто бывает, что продавцы увлекаются этим процессом и, наоборот, отпугивают потенциальных покупателей.

ТСН подготовил лучшие советы, как сделать автомобиль более привлекательным для покупателей.

Если вы продаете не новое авто, а с пробегом, то оно уже успело вдоволь почувствовать все радости наших дорог. Начнем с технической стороны. Если есть не слишком существенные проблемы, которые можно недорого и быстро убрать, лучше займитесь ими. Езжайте к мастерам, проверьте техническое состояние, тогда вам проще будет реализовать авто.

Некоторые покупатели смотрят больше на внешний вид, поэтому уделите ему достаточно внимания. Когда на вашем авто пожелтели фары – отполируйте их, процедура стоит немного, но значительно улучшает внешность машины. Также в идеале произвести полировку кузова, и если вы не хотите тратить много денег, тогда хорошо вымойте авто, легонько подкрасьте все небольшие царапины специальным карандашом-краской, и нанесите на него слой твердого воска, автомобиль будет блестеть как новенький.

После того, как покупателям понравилось авто снаружи, они переходят в салон, и здесь важно не оконфузиться, ведь именно в салоне водитель проводит большую часть времени. Самое главное – сразу выбрасывайте все эти «пахнущие» полироли, ведь именно они и отпугивают покупателей. Когда человек открывает дверь и сразу чувствует «аромат» авторынка, то, скорее всего, автомобиль он не приобретет. Все, что нужно, просто хорошо вымойте салон, повесьте неагрессивный ароматизатор и все.

Будьте осторожны с мойкой двигателя, конечно, очень привлекательно, когда под капотом чисто и красиво, но чтобы это не выглядело подозрительно, вы должны постоянно поддерживать там чистоту, а не быстро помыть агрегаты перед реализацией, это, скорее всего, не понравится покупателю.

Чтобы после продажи автомобиля у вас не возникало проблем с новым владельцем, лучше рассказать обо всех нюансах еще на стадии телефонного разговора.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дядя Степа спился
Дядя Степа спился Ирина Халип
Путин прорабатывает план замены Лукашенко
Путин прорабатывает план замены Лукашенко Леонид Невзлин
Армия майданная против армии колхозной
Армия майданная против армии колхозной Юрий Бутусов
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко «Ник и Майк»