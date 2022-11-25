«Есть впечатление, что дальше даты рождения резюме не читают» 3 25.11.2022, 14:42

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Как белорусский инженер «за пятьдесят» пытался уйти в программисты.

«Идея найти работу программистом в Беларуси в 50+ лет окончательно признана утопической», — написал в своем фейсбуке Андрей — инженер, а также учитель математики и информатики в прошлом. Он изучает программирование с 2013 года, а работу ищет почти два года — и безрезультатно, ни одного собеседования за это время. Ведь рекрутеры «не читают резюме дальше даты рождения», считает Андрей. Сайт devby.io выслушал его историю.

«Пока я работал, ни одна лестница и пожарный подъемник не были списаны»

— Когда я еще только учился в школе — а я окончил ее в 1987 году, — уже интересовался программированием. У меня дома есть калькулятор МК-52, который можно программировать, в рабочем состоянии. И как раз он стал для меня причиной освоить программирование — нравилось работать с ним.

После школы меня звали на прикладную математику в БГУ, но я немного испугался, потому что математика не шла настолько хорошо, насколько я бы хотел, и поступил в БНТУ — тогда еще БПИ.

По первому диплому я инженер-механик, специалист по гидропневматике и пневмоприводам, — но по специальности не работал, несмотря на «престижное» распределение — на МАЗ. Так получилось, что я поступил в 1987 году, а окончил в 1993 — как раз изменилась вся парадигма. Из моей группы только один человек устроился по специальности — работает на тракторном заводе, но, честно говоря, перспектив у него нет.

Я поменял свое направление на близкое — пошел работать на станцию диагностики автомобилей и пожарной техники. В моем распоряжении находился весь автомобильный парк Минского гарнизона. Там как раз пригодились мои навыки гидравлика: пока я работал, ни одна пожарная лестница, ни один пожарный подъемник не были списаны — все работало. Это мой вклад! Когда я уволился в 1998 году, спецтехнику начали списывать.

«Курсы не направлены на то, чтобы человек после них мог монетизировать свои знания»

Почему я ушел — мне было 28 лет, хотелось какой-то перспективы. Я из тех людей, которым интересно не столько зарабатывать деньги, сколько создавать что-то новое, вносить свой вклад. Я чувствовал, что на том месте уже исчерпал себя.

Меня пригласили на другое автосервисное предприятие, но мне не понравилось — там не было перспектив. Дальнейший мой жизненный путь пошел через общественную деятельность.

Но в 2005 году у меня появилась семья — и тоже появилась необходимость зарабатывать деньги. И я снова начал с нуля — пошел работать монтажником систем пожарной и охранной сигнализации. Отработал 10 лет, вырос до главного инженера проекта — а потом поменялись условия аттестации, и меня с моим образованием нельзя было аттестовать на ту должность, которую я занимал. Вот и все!

Можно ли было найти обходной путь — получить второе техническое образование? Возможно. Но не знаю, рационально ли это. Я хотел развиваться, прогрессировать, а не застаиваться.

В конце концов, потеряв работу, я решил вернуться к тому, что меня интересовало. А интересно мне было программирование. За 2 года до этого — когда у меня еще была работа и «ничего не предвещало» — я окончил курсы по C при «Белхарде». Интересно, что вел их не программист. И я, кстати, пришел к выводу, что трушные программисты не всегда являются лучшими преподавателями.

Так вот, в 2013 году я еще и не думал становиться программистом: мне просто хотелось изучать программирование. Наверное, это мой недочет — надо было идти в ИT раньше, еще тогда. Но ведь у меня была семья, четверо детей — и, по большому счету, не было даже времени остановиться, нужно было всех обеспечивать необходимым.

Когда же я потерял работу, пришлось думать, что делать дальше. Есть еще причина, почему в то время я не вышел на рынок — не хотел бы никого оскорблять, но курсы не направлены на то, чтобы человек после их окончания мог каким-либо образом монетизировать свои знания. После курсов люди не умеют делать готовый продукт, ну и я тоже не умел.

«Фундамент навыков программирования был заложен нашими преподавателями»

В 2015 году мне предложили получить второе высшее образование. То есть пойти путем не курсов, а более основательным — через освоение математики. Мы посоветовались с женой и решили, что, действительно, это будет правильно.

Помните, было дело программистов, которые обучали по-белорусски? Это как раз та группа, где обучался и я. Идея была такая: студенты заключали договор с зарубежным университетом, но обучение происходило в Беларуси и по-белорусски. А экзамены мы сдавали в Украине.

В середине нашей учебы Институт математики и кибернетики был разгромлен, и все обучение перешло в Украину — доучивались мы уже по-украински. Формально ничего не поменялось, но, если честно, именно сам фундамент навыков программирования был заложен здесь, в Беларуси — нашими преподавателями. И это было лучшее обучение.

Так получилось, что даже после окончания университета (это было в 2019 году) практических знаний ни у кого из нас не было. Мы снова не понимали, как выдать конечный продукт, интересный заказчику — а по большому счету мы не знали даже с чего начинать. Нам бы на стажировки в компании.

«Есть впечатление, что дальше даты рождения мое резюме не читают»

Мне кажется, что весь рекрутинг джунов направлен на студентов, которых можно доучить под свои нужды. Для людей пожилого возраста этот путь невозможен, так как эйчары просто отбрасывают нас по году рождения. У меня есть стойкое впечатление, что дальше даты рождения мое резюме не читают.

Вот я присылал резюме и откликался на вакансии почти под сотню раз — и ни одна компания не откликнулась.

Я ищу работу около двух лет. Сначала через знакомых — и один работодатель заинтересовался, но они делали проекты на .NET, а я в тот момент с этой платформой не работал. Пошел на курсы по С#, потом обратился опять к тому же человеку, сделал тестовое задание. Та фирма была готова меня нанять, но поменялась политическая ситуация — и они релоцировались в Польшу. А я за границу не стремился. Скорее ситуация для них самих была неопределенной, поэтому они и отказались от идеи пополнять команду.

Дальше я уже искал, как все — откликался на вакансии на джоббордах, но видел только отказы. Никаких писем, ни одного звонка. А вакансии висят и висят.

За год у меня не было ни одного собеседования. Поэтому я и сделал вывод, что рекрутеры не смотрят мое резюме дальше даты рождения. У меня упомянут GitHub с проектами — но такое впечатление, что никто туда даже не заглядывает.

Кто-то скажет: ну спрячь ты дату рождения, и тебе повезет. В моем LinkedIn она скрыта, но ведь если ты в 1993 году окончил первый университет, то, очевидно, тебе более 50 лет.

А я ищу-ищу, жду-жду, и, в конце концов, уже устал.

Я решил: целенаправленно в Беларуси больше искать работу не буду. Допускаю, что сделаю еще какие-то попытки найти работу за границей. Хотя с большой семьей переезжать непросто, и мне бы хотелось жить и работать в Беларуси.

Моя жена — хирург в больнице. Все, к сожалению, знают, как у нас зарабатывают хирурги, — и меня уже грызет совесть, что никак не найду работу. Хотя, конечно же, она меня во всем поддерживает.

«Люди моего возраста амбициозны — они не будут сидеть в джуниорах»

Знаете, у меня был разговор с одним рекрутером. Написал ей напрямую в LinkedIn — и получил отзыв: мне дали тестовое задание. Чтобы выполнить его, нужно было за 5 дней изучить новую для меня технологию и сделать проект, что я, в принципе, и сделал. Допускаю, что, может, уровень был не тот, но ведь — 5 дней на освоение технологии.

В ответ рекрутер написала, что сотрудничества у нас не получится: до свидания! Даже не объяснила, в чем проблема — наша коммуникация окончилась. Ну как это оценивать?

Люди нашего возраста полны сил и энергии и очень мотивированы, — но мы не можем реализоваться. Что интересно: из разговоров с друзьями, живущими за границей, я понял, что на западе такой проблемы нет.

Людей даже в зрелом возрасте рассматривают только по их рабочим качествам. Более того, дурной тон — добавлять к резюме дату рождения и фотографию, так как тогда работодателя могут обвинить в каком-либо протекционизме, а институт репутации для фирмы очень важен. К сожалению, у нас рынок нецивилизованный и, очевидно, подходы другие.

Я думал, не убрать ли из резюме первое образование, — но мне кажется, что для умного это, скорее, плюс. Во-вторых, как-то это не совсем честно было бы.

Я не знаю, чего боятся рекрутеры и иx руководители: может, того, что им не удастся наладить коммуникацию между молодежью и пожилым сотрудником (но ведь, блин, я тоже молод!). Или не могут представить, как молодые будут руководить старшими. Хотя в моей практике такое было — и проблем не возникало.

И насчет мотивации: люди моего возраста остаются амбициозными — они не будут долго сидеть в джуниорах, поверьте, мы умеем учиться. Но, конечно же, легче взять на проект студента — и платить копейки, пока он растет и набирается опыта. Пожилого человека на таких условиях брать никто не хочет. А какой-то системы, каким образом использовать способности людей нашего возраста, нет — да и никто не думает ее создавать.

«Я встречал людей, которые пошли в ИT за деньгами, — они выгорали дотла»

Конечно же, значение имеет и то, что ИT-сектор в Беларуси стремительно сокращается, падает предложение, так как у тех, кто уезжает, нет больше нужды в здешних специалистах.

Мне говорят в фейсбуке — зайди с другой стороны, не все айтишники пишут код. Но я не просто стремлюсь в ИT, я — инженер, мне нравится создавать: строить, писать код. Я люблю сам процесс создания нового.

Если бы мне только нужно было войти в индустрию и если бы для меня на первом месте стояли деньги, был бы смысл действовать иным образом. Но я встречал в своей жизни людей, которые пошли в ИT за деньгами, — они потом выгорали дотла.

«Школа рассматривается не как место, где люди получают знания, становятся личностями»

Я преподавал в частной школе математику и информатику — да, был у меня такой опыт. Также я работал преподавателем в лицее. По возможности, конечно же, я стараюсь зарабатывать. Но идти работать в какую-то сферу, совершенно не связанную с программированием, — не будет ли это отступлением?

Я потратил столько времени, сил и средств на то, чтобы научиться писать код, — и идти работать, например, сторожем на склад, ну совсем обидно.

Из частной школы я ушел раньше, чем их все закрыли в сентябре, — у меня попросту возникли определенные противоречия, так как школа была религиозная, а я — не совсем. Но мы расстались друзьями.

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