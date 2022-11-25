Вынесен приговор политзаключенному Дмитрию Дубовскому 3 25.11.2022, 14:59

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Дмитрий Дубовский

Окончательный срок - 20 лет колонии.

Сегодня, 25 ноября, в суде Заводского района Минска озвучен приговор политзаключенному Дмитрию Дубовскому. Дело рассматривал судья Олег Коляда. Его признали виновным по ч. 2 ст. 339 («Хулиганство») и ч. 2 ст. 218 Уголовного кодекса («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества») и приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии усиленного режима, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Поскольку ранее Дмитрия уже осудили на 18 лет колонии усиленного режима, путем частичного сложения наказаний окончательно Дмитрия Дубовского приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Подробности судебного процесса сообщили провластные телеграм-каналы. От них стало известно, что сейчас Дмитрия обвиняют по событиям в Минске и Солигорске в 2009 и 2010 годах. Тогда в Минске на территорию Минобороны забросили дымовую шашку, после чего на проезжей части состоялась акция, во время которой скандировались лозунги.

Также Дубовского обвиняют в том, что он «забросил в окно опорного пункта в Солигорске факел, разбил куском тротуарной плитки стекло в Доме профсоюзов» и принял участие в «поджоге филиалов банка в Минске». Также его обвиняют по событиям в сентябре 2010 года, когда была «подожжена дверь КПП на Окрестина».

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