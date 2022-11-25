закрыть
25 ноября 2022, пятница, 15:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Буряты с ними сидят, везде попойка»

1
  • 25.11.2022, 15:03
  • 3,368
«Буряты с ними сидят, везде попойка»

Мать российского «мобика» рассказала, что с ним происходит в армии.

Российское командование не готовит своих «частично мобилизованных» к реальным боевым действиям. Нередки случаи, когда новобранцы пьют и дерутся между собой.

Об этом свидетельствует новый телефонный перехват, который в распоряжение obozrevatel.com предоставила хакерская группировка «Фронтовые разговоры оккупантов». О реалиях «СВО» рассказала мать 20-летнего «мобика», работавшего учителем физкультуры.

Женщину бесит, что ее сын сидит где-то под Санкт-Петербургом и понемногу спивается вместе с мобилизованными бурятами. Где такое видано, чтобы просто сидели? Либо отправляйте домой, либо на фронт. А вот какого черта ее сыну идти на войну против Украины, бабку не интересует – может быть, она надеется, что ей привезут «трофейную» стиральную машинку. Хотя с таким уровнем подготовки, скорее всего, сам «мобик» приедет в пакете, возможно, по частям.

«Ну, в их части уже попойка и драки пошли. Вон Лерке братан тоже звонил, говорил – задолбало все, сидят, у мужиков пошли пьянки, пошли драки. А ты что думаешь – они сидят там, ничего никуда там. Это Леркин говорит, а наш еще раньше ушел. Его взяли еще 10 числа. А что, парень работал в школе физруком, так зачем было брать? Вот и говорит, что все тоже задолбало», – сказала россиянка.

Из этого разговора становится известно, что ее сын до работы в школе служил в армии. Сейчас он рассказывает матери, что у них «все вроде есть, но их никуда не отправляют».

«Буряты с ними сидят, везде там попойка. Уже и буряты не знают, что делать. Никому не нужны. Полежали, отдохнули – и домой, может, отправят…» – заявила жительница РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дядя Степа спился
Дядя Степа спился Ирина Халип
Путин прорабатывает план замены Лукашенко
Путин прорабатывает план замены Лукашенко Леонид Невзлин
Армия майданная против армии колхозной
Армия майданная против армии колхозной Юрий Бутусов
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко «Ник и Майк»