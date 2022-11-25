«Буряты с ними сидят, везде попойка» 1 25.11.2022, 15:03

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Мать российского «мобика» рассказала, что с ним происходит в армии.

Российское командование не готовит своих «частично мобилизованных» к реальным боевым действиям. Нередки случаи, когда новобранцы пьют и дерутся между собой.

Об этом свидетельствует новый телефонный перехват, который в распоряжение obozrevatel.com предоставила хакерская группировка «Фронтовые разговоры оккупантов». О реалиях «СВО» рассказала мать 20-летнего «мобика», работавшего учителем физкультуры.

Женщину бесит, что ее сын сидит где-то под Санкт-Петербургом и понемногу спивается вместе с мобилизованными бурятами. Где такое видано, чтобы просто сидели? Либо отправляйте домой, либо на фронт. А вот какого черта ее сыну идти на войну против Украины, бабку не интересует – может быть, она надеется, что ей привезут «трофейную» стиральную машинку. Хотя с таким уровнем подготовки, скорее всего, сам «мобик» приедет в пакете, возможно, по частям.

«Ну, в их части уже попойка и драки пошли. Вон Лерке братан тоже звонил, говорил – задолбало все, сидят, у мужиков пошли пьянки, пошли драки. А ты что думаешь – они сидят там, ничего никуда там. Это Леркин говорит, а наш еще раньше ушел. Его взяли еще 10 числа. А что, парень работал в школе физруком, так зачем было брать? Вот и говорит, что все тоже задолбало», – сказала россиянка.

Из этого разговора становится известно, что ее сын до работы в школе служил в армии. Сейчас он рассказывает матери, что у них «все вроде есть, но их никуда не отправляют».

«Буряты с ними сидят, везде там попойка. Уже и буряты не знают, что делать. Никому не нужны. Полежали, отдохнули – и домой, может, отправят…» – заявила жительница РФ.

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