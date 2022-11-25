«Ник и Майк»: Мольба синепалого о переговорах не принята 3 25.11.2022, 15:07

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Трибунал неизбежен.

Речи синепалого на саммите ОДКБ в Киеве услышали. И выводы сделали. Мольба о переговорах не принята. Не будет переговоров, пока часть территории страны оккупирована. А сама страна испытывает на себе все «прелести» альтернативных вариантов переговоров от двух диктаторов, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Если страна-агрессор не может построить канализацию у себя, то она решила уничтожить ее в Украине. Каждая ракета и каждый час без электричества и тепла в украинских городах напоминают о том, что идет тотальная война. И с таким врагом можно говорить только о капитуляции.

Так что призывы про «поговорить» синепалый синегуб и гопник с Лиговки могут оставить для трибунала за свои преступления. Армения тоже оценила мирные инициативы от синепалого и отказалась подписывать итоговые документы.

Занятно, что в своем потоке сознания синепалый синегуб дал адекватную оценку своему воинству - на войне они не помогут, а наоборот. Поэтому будут дальше помогать убивать украинцев из кустов.

Но как бы синепалый синегуб не проводил вербальные интервенции, гопник все более открыто выражает свое недовольство недостаточно деятельной поддержкой своей агрессии. Зась, Вольфович и Кочанова опять в игре.

Какие бы рокировки два политических трупа не замышляли, их время ушло. Трибунал неизбежен. Может, даже в одной камере окажутся.

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