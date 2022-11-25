Как белоруска круто поменяла свою жизнь и стала дальнобойщицей 25.11.2022, 15:17

За два года она увидела столько удивительного, сколько не видела за 40 лет прежней жизни.

Наталье из Гродно — 43 года. В 2020-м жизнь белоруски круто изменилась. Она променяла кресло руководителя одного из отделов местного телевидения на кабину большегруза. Сейчас геолокация ее фотографий в социальных сетях меняется ежедневно: вот она во Франции ест сыр, а вот уже в Италии любуется горами. В ее личной галерее полно изображений с прицепами и полуприцепами, а также с самыми популярными тягачами.

Сейчас Наталья смело рассекает по европейским трассам, перевозит опасный груз и даже стажирует неопытных новичков. Она мечтает съездить за полярный круг и признается, что давно уже «поймала дзен» от, казалось бы, неженской работы и кайфует от каждого дня, проведенного за баранкой 20-тонной фуры. А вот в ночь перед первой каденцией, вспоминает наша героиня, плакала и не знала, как залить масло в двигатель.

Журналисты «Автопортала» пообщались с дальнобойщицей из Гродно. Узнали, как она решилась пойти в профессию и какие трудности поджидали ее там. Про доход и расход тоже спросили. Запасайтесь печеньками — будет интересно!

«Я не трус, но я боюсь!»

Буквально с первых минут интервью Наталья нас ошарашила, признавшись, что всегда мечтала быть за рулем большегруза. И хоть в семье похожих примеров не было, профессия дальнобойщицы почему-то у нашей героини всегда значилась в списке желанных.

16 лет белоруска работала на местном телевидении в отделе новостей. Была репортером и готовила информационные выпуски гродненского региона. Последние четыре года даже руководила одним из отделов. Как говорится, не выпускала из рук диктофон, блокнот и ручку. Но в определенный момент женщина поняла: нужно что-то поменять.

— Когда я наконец решилась осуществить свою мечту, призналась об этом своей маме. Она, несмотря ни на что, поддержала меня и сказала: «Пробуй». Моя двоюродная сестра в то время была водителем троллейбуса. И я подумала: «Ну раз она может, и я смогу!» Хотя я понимала, что фура побольше все же: грузовик — 17 метров в длину, а троллейбус — всего 12, — вспоминает Наталья. — Я прошла медкомиссию и отправилась учиться на категорию С сперва. Затем — на Е.

Сразу после учебы гродненка принялась искать работу. Начала с белорусских компаний. На резюме откликались, но руководители организаций скептически относились к женщине-водителю и на собеседовании любезно предлагали «поднабраться опыта», а потом уже приходить к ним.

Тогда Наталья твердо решила устроиться на должность в Европе. Первого своего работодателя нашла в польской фирме, которая находится недалеко от Белостока.

— Должна была в апреле уже отправиться туда для оформления всех документов, но случился ковид, закрыли границы, начались проблемы с визами. Вышло так, что только в конце августа 2020 года я смогла уехать в Польшу. Получила нужные бумаги и уже через неделю села за руль.

— Помнишь свой первый рейс?

— Конечно! Часто его вспоминаю и рассказываю о нем друзьям и знакомым. Это было страшно, чувствовала себя неуверенно. Накануне вечером я приехала на базу, чтобы посмотреть на свою машину — тягач Volvo 1992 года выпуска на «механике». Там еще была «шайба» вместо чипа. Что-то вроде дискеты. Вставляешь ее в авто, и тахограф записывает всю информацию о твоей поездке.

— Шеф сказал мне загрузить машину всем необходимым и уехал. На стоянку начали приезжать другие водители. Они между собой обсуждали, мол, начальник совсем умом тронулся — женщин на работу берет!

Я вернулась в гостиницу и расплакалась. Позвонила руководителю и говорю ему: «Я не трус, но я боюсь!» — смеется Наталья, вспоминая эту историю. — Я ведь ни разу после автошколы не стажировалась. Попросила шефа первый раз поехать с кем-то, но он не стал меня слушать! Привез масло, сказал, чтобы я залила его перед поездкой, — и все.

«К рампе нужно было подъехать задом, а я не очень-то это умела»

Чтобы использовать масло, вспоминает дальнобойщица из Гродно, ей пришлось несколько раз обойти машину. Куда его заливать и как открыть капот, поняла не сразу. Она позвонила своему брату — водителю с опытом, и тот по видеосвязи помог и справиться с капотом, и отыскать маслозаливную пробку. Правда, для этого пришлось противооткаты подставлять — роста начинающей дальнобойщицы не хватало, она не дотягивалась до капота.

— На стоянке находились такси, легковые автомобили. Я подошла и попросила их разъехаться, а то выезжать буду первый раз и могу кого-то задеть. Исчезли все очень быстро, — смеется Наталья. — С первой загрузкой товара тоже вышло не очень гладко. К рампе нужно было подъехать задом, а я не очень-то это умела. Бросила машину и пошла искать помощь. Какой-то поляк помог мне заехать. Показал, где нужно зарегистрироваться и даже загрузиться.

Довезти товар нужно было до Гданьска. Навигатор добавил накала эмоций в и без того сложную первую поездку Натальи: повел ее не по магистрали, а по деревням и узеньким дорожкам.

— Кругом были какие-то крутые повороты, озера, реки, мосты. Ехала на скорости не больше 70 км/ч, но кое-как добралась до Гданьска. И вот перед собой вижу логистический центр, но не понимаю, как туда попасть с трассы, — там ни одной разметки! Я два раза объехала город, а потом позвонила своему шефу, и он мне уже по телефону объяснил, как и куда двигаться.

— А случались смешные ситуации в первых поездках?

— Не без этого! Сначала я ездила не очень быстро — держала километров 70 в час, не больше. И вот в одной из поездок собрала хвост грузовиков за собой. Рацию не включала первые три дня — просто потому, что было не до нее. А потом как включила — слышу, как там поляки ругаются (собеседница приводит красноречивые примеры, но мы их не цитируем по этическим соображениям. — Прим. авт.). Я сначала тоже ругнулась им в ответ. А потом еще раз подключилась и добавила: «Не можешь объехать — так перепрыгни!» После этих слов была тишина на канале, пока не появилась вторая полоса и они меня не обогнали. Ну а я продолжила спокойно ехать на 70 км/ч.

— Еще «висела» пару раз задними колесами в воздухе — страшно было ужас как! Но при первом таком случае мне помогли выехать коллеги, а потом я уже сама как-то выкрутилась.

— Тогда самую жуткую историю расскажи!

— Хуже всего в Бельгии пришлось. Вот как сейчас помню. Приехала в пятницу на склад, а меня не загрузили. Сказали ждать до понедельника. Это значит, что все выходные надо было жить на стоянке. Уже хорошенько стемнело, я собралась на боковую, вокруг никого нет. И тут замечаю: машина какая-то ездит около фуры. Долго крутилась. У меня прямо похолодело все внутри. А утром, когда проснулась и вышла на улицу, недосчиталась лестницы на прицепе. Но это мелочи, конечно. Ведь случаев, когда бандиты залезают к тебе в кабину и подтравливают газом, полно. Я себя оберегаю как могу в этом плане: замков у меня много разных, плюс еще дополнительно ремнями двери стягиваю.

— А как налажен женский быт в кабине тягача?

— Кабина грузовика — это достаточно большое пространство, около пяти «квадратов». Внутри длинный спальник — нижний и верхний. На первом лежат необходимые вещи, на втором я сплю. Здесь есть все необходимое: розетки, чайник, мультиварка, холодильник. Раньше даже газовый баллон держала, но, так как я теперь перевожу опасные грузы, его с собой не беру.

— Как правило, продукты для поездки приобретаю в Польше. Потом что-то по мере необходимости докупаю в Германии или во Франции. На парковках есть душ, постирочные, сушки. С этим проблем я не вижу.

— Говоришь, что перевозишь опасные грузы. Это химию какую-то?

— Ацетон, полиолы… Недавно перевозила температурный груз в Италию. Это дополнительная ответственность. Как-то приехала на мойку, открыла люки — рядом невозможно было находиться! Першило в горле, одолевал жуткий кашель. Моют такую машину, как правило, в отдельных боксах, чтобы не оставались опасные пары. Прежде чем отправиться с грузом, необходимо сдавать тесты на заводах, откуда или куда ты его везешь.

— А поломки в дороге случались? Как с ними девушке справиться?

— Если что-то в пути с машиной происходит, я тут же останавливаюсь, звоню на фирму, и мне вызывают сервис. К технике я не прикасаюсь вообще! Как правило, в Европе ездят на грузовиках, которые находятся на гарантии. Максимум, что я могу сделать, — это заменить лампочку. Их целый комплект в машине, ключи и отвертки тоже имеются.

— Какая она — нынешняя Европа: дороги, развязки, рельефы?..

— Абсолютно разная. В первую очередь это касается климата. То есть за стеклом варьируются высоты, рельеф. Где-то горы, где-то — низины. Внешне — так абсолютно разная. Магистральные дороги, в принципе, везде одинаковые. В Финляндии немного иные — наверное, за счет того, что там рельеф другой, структура земли.

Очень удивляют развязки в Голландии. Они, во-первых, многоуровневые — до пяти-шести ярусов. Если сразу не оказался на нужном съезде, будешь долго выкручиваться, чтобы попасть туда, куда надо. А вот во Франции развязок почти нет. Недавно приехала на выгрузку, а машину не разгрузили быстро — пришлось заночевать. Паркинг был в восьми километрах, но ближайшие развязки, чтобы вернуться обратно, находились в шестидесяти километрах. В Германии с этим немного проще: развязок больше. Но все дороги между встречными полосами разделены либо блоками бетонными, либо металлическими ограждениями, не везде можно съехать.

— А вообще, Германия — страна пробок. Как они это организовывают, нормальному человеку не понять. Наверное, все из-за того, что это транзитная страна для грузов. Через нее товары уходят по разным направлениям — в Швецию, Австрию, Францию, Испанию.

В Швейцарии или Северной Италии, когда груз надо доставить в горы, бывает сложновато: дороги узенькие очень. Ребята рассказывали, что иногда их разворачивали вертолетами! Да, прилетает в горы вертолет и «раскручивает» фуру, так как сам водитель не может развернуться.

— А в каких странах тебе больше всего понравилось?

— Люблю Швейцарию! Впечатляет своим колоритом, рельефом, разнообразием. Когда путь из Германии в Италию лежит через Швейцарию, проезжаешь 17-километровый тоннель. С одной стороны — дождь и снег, а с другой — лето, пальмы! Там Италия. Как-то побывала на Женевском озере. Заезжала высоко в горы — было около трех тысяч над уровнем моря. Все это просто великолепно!

— С парковками в Европе проблем нет?

— В Германии их вроде много, но все равно не хватает. Во Франции — достаточно. Однако не всегда можно стать легко и просто. Проблематичнее в Бельгии и Голландии. В Бельгии так вообще на парковках нет туалетов! Но зато есть детские площадки. Где логика?

Почти везде паркинги платные. Как правило, на фирме вопросов не возникает, если ты становишься туда. Такие места оборудованы всем необходимым: имеется бесплатный интернет, душ, туалет, стиральная машина и сушилка.

— А могут ли слить топливо — например, пока спишь?

— Легко! В основном хуже всего с этим во Франции, Бельгии и Польше. И никак не защититься. У некоторых стоят «сигналки» в баках, замки. У меня сетка установлена — сразу шланг не засунешь. Но есть такие умельцы, что просто пробивают или прорезают баки. Взяли сколько смогли, а все остальное — в землю. Преимущественно этим промышляют румыны. Во Франции чаще афроамериканцы орудуют. Со мной, слава богу, подобного пока что не случалось. А вот про Голландию ничего плохого не слышала! Может, там и страна другая в этом плане.

— Cлучались ЧП на дорогах, когда надо было вызывать полицию? Как быстро стражи порядка приезжают? Слышали, что во Франции правоохранители могут не прибыть, если сумма ущерба менее десяти тысяч евро.

— У меня, тьфу-тьфу, такого не было! Но коллеги рассказывали разное. И действительно, полиция приезжает не всегда. Вот в Лионе появлялись при мне, потому что у кого-то слили топливо. Но это был француз, возможно, благодаря отсутствию языкового барьера он смог договориться с диспетчером, чтобы к нему выехали. Как-то меня зацепили на парковке. Прибыла полиция, составили европротокол. Мне-то ничего, а вот у машины, виноватой в ДТП, полностью снесен левый борт.

— Расскажи о штрафах и бонусах. Применяют что-то из этого в вашей фирме?

— У меня штрафов никогда не было. В моей компании очень четко отслеживают режим работы и отдыха. Бонусы есть за перевоз опасных грузов, а еще все двухсуточные паузы мы проводим в отелях. Фирма снимает нам номер на две ночи, и мы там отдыхаем. Это норма, а не поощрение.

— А сколько уходит денег на проживание в Европе?

— Основные траты — это продукты питания. Здесь все индивидуально. Я, к примеру, очень люблю сыры разных видов — от твердых до мягких. У меня всегда в холодильнике есть запас сыра: творожного, с плесенью и так далее. Кроме этого, покупаю мясо, полуфабрикаты какие-то, молочку. В среднем один поход в магазин обходится в 50 евро. Алкоголь не в счет. Например, во Франции бутылка шампанского — от 6 до 10 евро. Ром — от 7 евро. Чтоб постираться на паркинге, надо заплатить 4—5 евро. Сушилка обходится в такие же суммы. Поговаривают, что немцы собираются увеличить стоимость похода в туалет — поднять с 70 центов до евро. Но много где они бесплатные. А во Франции так еще и за душ платить не надо. В Италии — тоже! Там работает принцип «ключ на ключ»: меняешь ключ от машины на ключ от душа. А вот в Литве и Латвии с этим туго — встречаются такие парковки, где нет даже душевой!

— На каких тягачах ты уже ездила? Какая модель больше понравилась и почему?

— Volvo, Scania, MAN. Шеф предлагает новый Mercedes попробовать, но я пока не горю желанием. Лично мне больше всего нравится Scania. Чем? Комфортом, ездой, тяговитостью «движка»… Сидела как-то в кабине DAF — так я с моим маленьким ростом не до всего дотягиваюсь! В общем, не мое.

— А как относятся к девушкам-дальнобойщицам за границей?

— В Европе нет предрассудков. За рулем фур много девушек разных возрастов. Ездят и француженки, и голландки, и румынки. Украинок сейчас много. Но лучше всех катаются финки! Хотя чему удивляться — в Финляндии на водителя большегруза учатся четыре года! Там у них и знания на высоком уровне, и большой водительский опыт, конечно. Сейчас у нас, например, в рабочем чате больше 70 белорусских девушек, которые ездят на фурах. Хватает и супругов — это парный экипаж, как правило. Муж и жена ездят в один рейс.

— Как изменилась твоя жизнь с новой профессией?

— Однозначно — она стала интереснее и насыщеннее! Каждый день — новые эмоции, люди, дороги. Я усовершенствовала свои знания иностранных языков. Кто-то из окружения отсеялся, но большинство остались со мной — они ждут меня из поездки, жарят мне драники, везут меня в баню после длительной командировки. За два года я увидела столько удивительного, сколько не видела за 40 лет своей прежней жизни! Да и чего скрывать: позволить сейчас могу себе намного больше, чем раньше.

На этом месте самое время спросить о прибыли в сфере грузоперевозок. И здесь конкретные цифры Наталья не раскрывает, скромно отвечая, что «зарплата достойная». Мы же посмотрели, какой месячный доход указывают иностранные компании для своих водителей, и... присвистнули! Конечно же, итоговая сумма во многом зависит от опыта, но новичкам с ходу могут предложить зарплату 50—65 евро в сутки. Если же навык путешествия за баранкой большегруза имеется — можно смело рассчитывать на 75—100 евро в зависимости от компании.

Прощаясь с нами, Наталья признается, что ее ближайшая цель — съездить в Скандинавию.

— Планирую отправиться аж за полярный круг! Но это будет парный экипаж, потому что поездка окажется не из легких: там много снега и льда, короткий день. Я понимаю: только от меня сейчас зависит, как быстро я смогу туда добраться. А более глобальных планов у меня нет — ловлю кайф от каждого дня и точно ничего не хочу менять в своей жизни белорусской дальнобойщицы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».