В Кадиевке HIMARS «накрыли» телецентр «ЛНР» 1 25.11.2022, 15:33

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Фото: СтопКор

Позиции военных РФ также разгромили под Сватовым и Лисичанском.

На временно оккупированной Луганщине прогремела серия взрывов. За последние сутки сообщают об ударах HIMARS по зданиям телерадиокомпании так называемой «ЛНР» в Кадиевке, а также о прилетах по российским позициям в окрестностях Сватового и Лисичанском районе.

Об утреннем ударе двумя ракетами из РСЗО HIMARS, произошедшем 25 ноября в оккупированной Кадиевке (которую РосСМИ на советский манер продолжают называть Стахановым), информируют пропагандистские каналы так называемой «ЛНР», передает stopcor.org.

Ссылаясь на данные так называемого «представительства ЛНР в СЦКК», они сообщают о частичном разрушении здания местной телерадиокомпании, кинотеатра «Мир», дома культуры и телерадиовышки.

Информацию о взрывах подтверждают в местных чатах: отмечается, что именно на базе этой ТРК оккупанты развернули в Луганской области мощную ячейку вражеской пропаганды.

⚡️⚡️⚡️ Kadiivka Luhansk region...



Locals in chat rooms write about the arrival 💥 to the local center of propaganda - the building of the television and radio company. https://t.co/bBaaUqfpWm — M|§F|T 🇺🇸🇺🇦 (@am_misfit) November 25, 2022

Оккупационная администрация Лисичанска также заявила об обстреле Новодружеска – города в Лисичанском городском сообществе Северодонецкого района Луганской области. Гауляйтеры утверждают, что под удар попали исключительно «мирные объекты» и «никто не пострадал». Впрочем, на самом деле Новодружеск – довольно важный логистический пункт на правом берегу Северского Донца, в 2 км от Лисичанска и в 3 км от станции Насвитевич на линии Купянск – Камышеваха.

Известно также об утреннем «хлопке» в Сватово. Фотографии с места прилета ракет HIMARS обнародовал в своем канале офицер так называемой «народной милиции ЛНР» Андрей Марочко. Опять же утверждается о попадании в якобы гражданский объект – здание районной стоматологической поликлиники. Однако даже на отобранных к публикации коллаборантом снимках можно рассмотреть припаркованный рядом со зданием автомобиль с «Z»-символикой оккупантов.

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