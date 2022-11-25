В Барановичах массово вызывают мужчин в военкомат

В Барановичах массово вызывают мужчин в военкомат5
- 25.11.2022, 15:35
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В Беларуси полным ходом идет скрытая мобилизация.
В Барановичах военкомат продолжает «плановую проверку» учетных данных военнообязанных, которая проводится по поручению Лукашенко. Об этом пишет intex-press.by со ссылкой на официальный сайт Барановичского городского исполнительного комитета.
Военный комиссар города Барановичи, Барановичского и Ляховичского районов полковник Вадим Королик заявил, что «для проверки данных граждан вызывают в военкомат преимущественно повестками, а также по телефону либо через кадровый отдел предприятия».
До настоящего времени «сверяли учетные данные» в основном военнообязанных, которые работают в организациях и предприятиях независимо от форм собственности. С середины ноября до конца текущего года учетные данные будут сверены у всех без исключения военнообязанных, состоящих на воинском учете.