В Барановичах массово вызывают мужчин в военкомат 5 25.11.2022, 15:35

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В Беларуси полным ходом идет скрытая мобилизация.

В Барановичах военкомат продолжает «плановую проверку» учетных данных военнообязанных, которая проводится по поручению Лукашенко. Об этом пишет intex-press.by со ссылкой на официальный сайт Барановичского городского исполнительного комитета.

Военный комиссар города Барановичи, Барановичского и Ляховичского районов полковник Вадим Королик заявил, что «для проверки данных граждан вызывают в военкомат преимущественно повестками, а также по телефону либо через кадровый отдел предприятия».

До настоящего времени «сверяли учетные данные» в основном военнообязанных, которые работают в организациях и предприятиях независимо от форм собственности. С середины ноября до конца текущего года учетные данные будут сверены у всех без исключения военнообязанных, состоящих на воинском учете.

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