В Израиле обнаружили уникальную монету возрастом 1850 лет 25.11.2022, 15:41

1,550

иллюстрационное фото

На монете изображена историческая персона.

В Израиле недавно в доме одного мужчины проводили обыск по подозрению в похищении ценных реликвий. В ходе этого нашли особую монету. Она изображает историческую персону, которая преследовала евреев в истории о Хануке, — пишет Daily Mail (перевод - «Фокус»).

Монета имеет возраст более 1850 лет. На ней изображен древнегреческий царь Антиох IV. Он считается злодеем в еврейской истории. Похищенное изделие из священного места в Израиле было произведено около 169-164 гг. до н.э.

Открытие монеты произошло за несколько недель до первого дня великого праздника – Хануки. Оно охватывает восемь дней. Начинается 18 декабря и завершается вечером 26 декабря. Оно символизирует переосвящение во II в. до н. Второго храма в Иерусалиме. Известно, что первый был разрушен именно Антиохом.

Древнегреческий царь создал на месте святыни алтарь для поклонения греческим богам. Он захватил Иерусалим еще в 167 году до н.э. Праздник Хануки отмечает победу Маккавеев над войсками именно этого царя. Борьбу возглавлял Маттафия Хасмоней и его сын Иуда. Под их руководством был взят Иерусалим и восстановлена власть.

Найденная монета при обыске напоминает о тех трудных временах. Кроме того, выяснили, что это не единственный артефакт, похищенный мужчиной. У подозреваемого дома также нашли кольца, инструменты для макияжа, наконечники стрел и не только. В Управление древностей Израиля знахику назвали «прекрасной» и призывали не забывать, что мужчина нарушил закон.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».