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На конференции в Каунасе президент Польши поддержал белорусов

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  • 25.11.2022, 16:15
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На конференции в Каунасе президент Польши поддержал белорусов
Анджей Дуда

Сильное общество Беларуси в определенный день сможет противостоять давлению РФ.

Президент Польши Анджей Дуда во время выступления на конференции «Идея Европы» в Каунасе говорил о текущей ситуации с безопасностью в регионе. Он упомянул не только об Украине, но и о Беларуси.

«Слово «свобода» получило новое измерение, — говорил Дуда. — Каждый день украинцы борются за свободу от нашествия. Белорусы также борются за свободу демократии, борются с авторитарным режимом, режимом Лукашенко. Поддерживаем их. Потому что свободное и сильное общество Беларуси в определенный день сможет противостоять давлению российского соседа».

Президент Польши заявил, что «безопасная Европа — это Европа, в которой Россия побеждена: политически, в военном и экономическом плане».

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