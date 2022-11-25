На конференции в Каунасе президент Польши поддержал белорусов 1 25.11.2022, 16:15

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Анджей Дуда

Сильное общество Беларуси в определенный день сможет противостоять давлению РФ.

Президент Польши Анджей Дуда во время выступления на конференции «Идея Европы» в Каунасе говорил о текущей ситуации с безопасностью в регионе. Он упомянул не только об Украине, но и о Беларуси.

«Слово «свобода» получило новое измерение, — говорил Дуда. — Каждый день украинцы борются за свободу от нашествия. Белорусы также борются за свободу демократии, борются с авторитарным режимом, режимом Лукашенко. Поддерживаем их. Потому что свободное и сильное общество Беларуси в определенный день сможет противостоять давлению российского соседа».

Президент Польши заявил, что «безопасная Европа — это Европа, в которой Россия побеждена: политически, в военном и экономическом плане».

#NaŻywo: Kowno | Udział Prezydenta RP Andrzeja Dudy w panelu prezydenckim międzynarodowej konferencji The Idea of Europe [Sygnał udostępniony przez TVP INFO] https://t.co/84vPhbQA05 — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 25, 2022

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