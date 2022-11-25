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Иран сенсационно вырвал победу над Уэльсом в матче ЧМ-2022

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  • 25.11.2022, 15:57
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Иран сенсационно вырвал победу над Уэльсом в матче ЧМ-2022
Фото: REUTERS/Marko Djurica

В добавленное время представители Европы остались в меньшинстве после удаления их вратаря.

Сборная Ирана в большинстве «дожала» национальную команду Уэльса во втором туре группового этапа чемпионата мира-2022.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат мира-2022, группа B, 2-й тур

Уэльс – Иран – 0:2

Голы: Чешми, 90+8, Резаэян, 90+11

Удаление: Хеннесси, 86 (У, прямая красная карточка)

Долго команды не запрягали и уже в дебюте обменялись ударами. Валлиец Уильямс пробил над воротами, а с низовым выстрелом иранца Азмуна из пределов штрафной справился голкипер. Вскоре и Хоссейни оформил сэйв, поймав мяч после удара Мура в касание.

А на 15-й минуте произошел интересный эпизод. Робертс поперечной передачей отрезал часть обороны сборной Уэльса, так что трио иранцев выскочило на одного оппонента, разыграли до верного и забили усилиями Голизаде. Правда, тот на миг опередил события и залез в офсайд.

В конце концов игра понемногу успокоилась. Лишь перед перерывом снова о себе напомнили Мур и Азмун. Удар первой с угла штрафной заблокировал защитник. Зато второй только чуть-чуть не успел, чтобы замкнуть фланговый прострел.

На старте второй половины иранцы дважды обстучали каркас ворот валлийской сборной. Азмун прорвался во вратарскую зону в контратаке и пробил в стойку. А сразу после этого такая же участь постигла и Голизаде, подкручивавшего мяч в дальний угол из-за пределов штрафной.

Сборная Ирана продолжила владеть преимуществом и имела еще несколько возможностей. Например, выстрел Эззатоллахи в нижний угол парировал Хеннесси. Но под занавес поединка он оказался антигероем – выбежал за пределы штрафной зоны, сбил соперника и оставил Уэльс в меньшинстве.

Реализовать большинство иранцы сумели дважды в добавленное арбитром время. Валлийцы слишком глубоко сели в оборону и поплатились за трусость. Чешми отказался от безнадежного продвижения вперед и метров с 25-ти пробил точно в нижний угол – 0:1.

Сборная Уэльса побежала вперед, но не забила. Да еще и подверглась контратаке. Иранская команда выбежала 4 в 2, и Резаэян перебросил мяч через вратаря, гарантировав персам дебютную победу на ЧМ-2022.

Теперь у иранцев в активе 3 пункта и в последнем туре они сыграют принципиальный матч со сборной США (29 ноября). Позже вечером американцы встретятся со сборной Англии, у которой тоже 3 очка. По одному баллу имеют валлийцы и Штаты.

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