«Так жить нельзя»: Лукашенко устроил истерику из-за провалов в сельском хозяйстве 7 25.11.2022, 16:02

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Диктатор бредил перед гомельскими аграриями.

Самозванец Лукашенко раскритиковал работу агропромышленного комплекса Гомельской области во время визита в регион 25 ноября.

По словам Лукашенко, в Минской области собрали больше 2 млн т зерна, по 1,5 млн т — в Гродненской и Брестской областях. За миллион перешагнули Витебск и Могилев, а вот «вклад Гомельской области в общий каравай не такой заметный — гордиться нечем, миллионный рубеж мы преодолели здесь только с кукурузой». Он подчеркнул, что по мясу и молоку вся страна двигается вверх, а Гомельщина — вниз.

— Особенно прискорбно, что провальная ситуация не только в этом году, — отметил Лукашенко (цитата по пресс-службе).

Он отметил, что следующий год для гомельских аграриев — это «лакмусовая бумажка»:

— Дальше так жить нельзя. У меня есть вариант — что заработали, то и получили. Думайте, как вы будете зарабатывать. <…> Давайте мы с вами, сжав зубы, будем работать и давать результат. Раньше мы не знали куда продать. Сегодня только дай. Вы заработайте эти деньги. Никогда не было таких условий и не будет. Вы почему-то раскачиваетесь. Думаете, что будет и дальше так. Момент истины — сейчас, — отметил Лукашенко.

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