закрыть
25 ноября 2022, пятница, 16:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Так жить нельзя»: Лукашенко устроил истерику из-за провалов в сельском хозяйстве

7
  • 25.11.2022, 16:02
  • 7,914
«Так жить нельзя»: Лукашенко устроил истерику из-за провалов в сельском хозяйстве

Диктатор бредил перед гомельскими аграриями.

Самозванец Лукашенко раскритиковал работу агропромышленного комплекса Гомельской области во время визита в регион 25 ноября.

По словам Лукашенко, в Минской области собрали больше 2 млн т зерна, по 1,5 млн т — в Гродненской и Брестской областях. За миллион перешагнули Витебск и Могилев, а вот «вклад Гомельской области в общий каравай не такой заметный — гордиться нечем, миллионный рубеж мы преодолели здесь только с кукурузой». Он подчеркнул, что по мясу и молоку вся страна двигается вверх, а Гомельщина — вниз.

— Особенно прискорбно, что провальная ситуация не только в этом году, — отметил Лукашенко (цитата по пресс-службе).

Он отметил, что следующий год для гомельских аграриев — это «лакмусовая бумажка»:

— Дальше так жить нельзя. У меня есть вариант — что заработали, то и получили. Думайте, как вы будете зарабатывать. <…> Давайте мы с вами, сжав зубы, будем работать и давать результат. Раньше мы не знали куда продать. Сегодня только дай. Вы заработайте эти деньги. Никогда не было таких условий и не будет. Вы почему-то раскачиваетесь. Думаете, что будет и дальше так. Момент истины — сейчас, — отметил Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дядя Степа спился
Дядя Степа спился Ирина Халип
Путин прорабатывает план замены Лукашенко
Путин прорабатывает план замены Лукашенко Леонид Невзлин
Армия майданная против армии колхозной
Армия майданная против армии колхозной Юрий Бутусов
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко «Ник и Майк»