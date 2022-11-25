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В России «посыпалось» производство лекарств

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  • 25.11.2022, 16:06
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В России «посыпалось» производство лекарств

Российская фармацевтическая отрасль переживает серьезный кризис.

Российская фармацевтическая отрасль, которая весь год демонстрировала бурный рост, заменяя импортные препараты и снабжая брошенную на войну армию, неожиданно свалилась в кризис, пишет Finanz.

В октябре выпуск лекарственных средств и медицинских изделий в России обвалился на 8,5% в годовом выражении, сообщил Росстат в отчете о промышленном производстве.

Месяцем ранее статистика фиксировала рост на 11,9%, а накопленным итогом за январь-сентябрь - на 21,5%. Фармацевтика была «наиболее стабильно растущей отраслью промышленности», говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа «Финама».

Но с наступлением осени заводы лекарств неожиданно столкнулись с проблемами. «Возможно, ухудшение динамики связано с ограничением доступности импортных субстанций», - предполагает Беленькая.

Из импортного сырья производится 80% всех выпускаемых в России лекарственных препаратов, а собственного оборудования для фармацевтики в стране вообще практически нет.

При этом 40% компаний фармацевтической отрасли не смогли найти замену импорту, показал проведенный в июле опрос ЦБ РФ.

Лишь 10% респондентов из числа производителей лекарств сообщили, что выпуск их продукции не зависит от импорта — втрое меньше, чем в среднем по экономике (31%). При этом каждая третья компания признала, что испытывает сложности с поиском альтернатив отказавшимся работать с РФ поставщикам. А каждая десятая признает, что заменить импорт невозможно.

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