Норвегия передала Украине САУ, запчасти для техники и зимнюю одежду для военных 2 25.11.2022, 16:20

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Украинская армия получила новую партию военной помощи от Норвегии.

Норвегия передала украинской армии новую партию военной помощи. Об этом сообщило норвежское издание TV2.no (перевод — censor.net).

Норвегия передала: 1 самоходная артиллерийская установка (САУ) M109 калибра 155-мм, 20 тысяч запчастей для ранее предоставленных артустановок, 55 тысяч единиц зимней военной одежды, 55 тысяч перевязочных материалов и индивидуальных пакетов и 30 тысяч сухпаек.

- Ряд стран, в том числе наши скандинавские друзья, сейчас объединяют усилия, чтобы пожертвовать одежду. Сейчас в этом большая необходимость, - сообщил министр обороны Норвегии Берн Арильд Грамм.

По данным издания, доставка груза производилась тайно. В Норвегии небольшое количество людей было проинформировано о предстоящей отправке.

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