Боец полка Калиновского: Лукашенко реально свергнуть 1 25.11.2022, 16:36

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Этот день будет самым грандиозным в истории современной Беларуси.

Нашего героя зовут Кондратович Артур, пишет телеграм-канал «Баста!». Позывной «Панк». Ему 24 года. Родился и вырос он в городе Ивацевичи. С 2015 года является участником анархического движения Беларуси. Участвовал во многих протестных акциях. Как говорит сам Артур, на родине имел обычную работу и средне специальное образование. В 2017 году вынужденно покинул Беларусь из-за политических репрессий и приехал в Украину. В Украине Артур помогал беженцам из Беларуси. На данный момент с 24 февраля он принимает активное участие в обороне Украины от российских захватчиков.

— Что сподвигло вас к такому образу жизни?

— До того, как я начинал втягиваться в субкультурную среду, я не особо понимал, что происходит в политическом спектре на моей родине. Со временем я начинал обращать внимание на беспредел чиновников и карателей, безразличие власти к своим гражданам и публичное вранье в СМИ. Это и побудило меня присоединиться к анархистскому движению, так как мне было тяжело сидеть на месте, смотря на эту картину.

— 94 года на 10-рых — такие сроки получили ваши сторонники по делу о «международной преступной группе». Почему режим Лукашенко начал давать такие огромные сроки активистам и несогласным?

— Лукашенко использует такие методы для запугивания людей. Говоря им о том, что «если кто-то подумает рыпнуться, то может получить так же», а то и хуже. И эти методы заставляют людей либо идти на крайние меры, что в большинстве случаев — тюремный срок, либо же уезжать. Тем самым в стране не остается тех, кто может на это повлиять. А если и остаются, то сидят тихо, ожидая очередного момента.

— Что вы ощутили, когда Путин напал на Украину, и почему решили взяться за оружие?

— Я и некоторые мои друзья понимали, что полномасштабная война неизбежна, все к этому вело. А потом к этому мнению присоединились мои товарищи. У нас было понимание, чего будет стоить эта война для украинского народа, что она унесет много жизней мирного населения. Что, собственно и произошло и, к сожалению, происходит сейчас.

Я чувствовал агрессию, страх и ненависть. А взялся за оружие потому, что для меня вооруженное сопротивление — это единственный вариант дать отпор, особенно в военное время.

— Как бы вы охарактеризовали режим Путина и развязанную им войну?

— Думаю, что одна из причин развязывания полномасштабной войны в Украине — это не самый лучший рейтинг у Путина. Тут можно вспомнить ситуацию с «терактом» в Норд-Ост. Путин осознанно создал этот конфликт, чтобы спасти свое положение на политической арене. Ему плевать на жизнь мирных людей, не то чтобы соседнего государства, но и своего же. И примеров этому — целая куча. Война в Украине — это фактически попытка создания геноцида украинского населения, оккупационный захват территорий ради своего положения и укрепления пропагандистского ресурса. Также для создания армии фриков, как гражданских, так и военных. Но у него ничего не получится, он просто пойдет вслед за русским кораблем, вместе со своей марионеткой Лукашенко.

— Некоторые анархисты присоединились к полку Калиновского. А к какому подразделению присоединились вы?

— Я и есть один из первых анархистов, которые присоединились к полку, после меня пришли и другие мои товарищи.

На видео: Тренировки по стрельбе и испытания нового оружия

— А где вы служили ранее и почему решили перейти именно в полк Калиновского?

— Ранее я был в добровольческом батальоне «Госпитальеры». В роли парамедика и боевой единицы экипажа эвакуации. Вступил в полк Калиновского по причине официального оформления и знакомства с батальоном и его бойцами.

Много где я пытался оформиться, но везде мне отказывали из-за проблем с документами. Очень тяжело оформиться, когда ты не гражданин Украины.

«Ни Путин, ни сам Генштаб РФ не рассчитывали на такой мощный отпор»

— В Украине ликвидированы уже более 86 тысяч российских интервентов (по данным Генштаба ВСУ). В чем, на ваш взгляд, причины неудач российских захватчиков? Почему Путин не смог взять Киев за 3 дня?

— Ни Путин, ни сам Генштаб РФ не рассчитывали на такой мощный отпор. Я слышал о ситуации из первых уст, когда банда охотников разбила под Бучей группу российских десантников. Какая экипировка у охотников и десантуры — все прекрасно понимают. Это говорит о том, что украинцы готовы пойти на все, чтобы защитить свой дом, даже отдать свою жизнь за это. Это чувствуется и по сей день. Никто не готов отдавать хоть клочок земли этим уродам. Путин этого не учел.

— Доводилось ли вам уже участвовать в боевых заданиях?

— Да. В основном наша специфика заключалась в штурмах, засадах и «гоп-стоп». К сожалению, мы несли потери на задачах, но при этом старались делать все, что бы это предотвратить, точнее, делать все возможное в условиях войны.

По ощущениям это всегда страх. Мне всегда страшно перед какой-либо задачей, но и сразу же приходит понимание о том, что если ничего не делать, то закончиться это может смертью своей и своих друзей, затем страх уходит.

Война, как по мне, это не как говорят «военная романтика». Это грязь, усталость, изнеможение, боль и смерть. Но при этом иногда радуешься, что все живы и выполнили задание, возможно, это и есть так называемая «романтика», не знаю.

— Вы уехали из Беларуси в далеком 2017 году. Не скучаете по малой родине?

— Я не скучаю по родине, совсем нет. И я рад, что моя судьба сложилась таким образом, что мне пришлось уехать из страны. Единственное, о чем жалею, что сделал недостаточно для того, чтобы увидеть Беларусь свободной. Верю, все впереди.

— Как ваши друзья и родственники относятся к вашему выбору?

— Друзей и родственников в Беларуси у меня не осталось. Со знакомыми в Беларуси я не общаюсь. А последний дорогой мне человек, моя мама, погибла, когда я был тут и похоронить ее, к сожалению, я не смог...

— Пресс-секретарь полка Калиновского Кристина «Чабор» заявила, что Лукашенко невозможно свергнуть мирными протестами. Согласны ли вы с ее мнением?

— Да, безусловно, это так. Но вопрос в том, готовы ли люди, живущие в Беларуси, к вооруженному, силовому протесту и с кем этот протест они готовы осуществить. Попробовать однозначно стоит.

— В недавнем интервью французским журналистам боец полка Калиновского Денис Кит сказал, что готовится армия освобождения, для свержения диктатуры в Беларуси. Калиновцы уже готовятся свергать Лукашенко?

— Можно сказать да, перспективы эти реальные. Я думаю, что этот день будет самым грандиозным в истории современной Беларуси.

— В последнее время белорусам все чаще приходят повестки в военкомат. Также военкоматы обзванивают военнообязанных. Подписчики нашего тг-канала сообщали, что в декабре планируются некие «сборы». Что это — скрытая мобилизация или плановые мероприятия режима?

— Я думаю, что либо Лукашенко начал подготовку к участию в военных действиях в Украине, либо он хочет по крайней мере создать видимость угрозы в попытках отвлечь внимание ВСУ на Беларусь.

— Что будут делать белорусские добровольцы, если по прихоти Лукашенко белорусская армия все-таки вступит в войну? Какова на ваш взгляд в принципе вероятность того, что белорусские солдаты пойдут штурмовать украинские территории?

— Думаю, что мы примем бой, но все зависит от командования, а так шансы этого велики. По вероятности такого сценария пока ничего прогнозировать не могу. Не представляю себе этого. Я бы на месте белорусских солдат пытался сдаться в плен, пока не убили. А те, кто будет пытаться идти дальше, они погибнут в этой ненужной и бессмысленной для них войне.

— Наш традиционный вопрос: Украина победит?

— Я верю в украинцев и в своих боевых товарищей. Мы вместе будем отвоевывать каждый сантиметр захваченной рашистами земли. Так что да, победит!

— Что пожелаете нашим читателям?

— Желаю поменьше выяснять отношения между собой и заниматься ерундой в интернете. Всех смелых призываю приезжать сюда в Украину и присоединяться к нам. No Pasaran!

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